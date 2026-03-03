戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築 「次世代を拓く女性活躍社会の実現に向けて ～ジェンダード・イノベーションによる成長戦略～」
我が国では、女性の活躍の場の拡大に資する取り組みとして、子育て・介護支援のみならず、理工系分野における女性活躍の推進、女性起業家支援、女性の所得向上の実現や経済的自立に向けた環境構築など様々な取り組みがなされております。
一方で、急速に進展する情報通信技術の革新により、場所や時間にとらわれないリモートワークや副業・兼業といった柔軟で多様な働き方が実現できる社会環境が整いつつあり、生成AIやフィジカルAIの登場で、産業構造、働き方、さらには人間としての本質的に必要とされる能力も変化しつつあります。
現在、政府において第６次男女共同参画基本計画や第7期科学技術・イノベーション基本計画策定が進む中で、近年の予測困難な国際情勢など不確実性が高まる複雑化する社会状況も視野に入れ、我が国の成長戦略と一体となって制度設計を行うことが極めて重要となります。日本成長戦略本部が主催する「日本成長戦略会議」においても戦略１７分野以外にも分野横断的課題への対応として「家事等の負担軽減に資するサービスの利用促進に関する関係府省連絡会議」が設置されるなど、成長戦略を支える生活環境に係る政策議論も進みつつあります。
本シンポジウムでは、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP)「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」において実施しているD&I社会実現のための学び方・働き方に関する実証研究をはじめ、グローバルリーダーシップ人材の育成や女性の理工系進出にむけた女子大改革、女性起業家の現状など、産官学の取組み実態を紹介しつつ、ジェンダード・イノベーション（科学や技術に性差の視点を取り込み研究や開発を行うことで新たなイノベーションを創造すること）の観点も加え、産官学共創により、次世代を拓く女性活躍社会をどのように実現するかを議論致します。
【日時】2026年3月12日（木）13:30 ～ 17:30（17:10～名刺交換会・交流会）
【場所】大阪女学院大学 201教室 （３００名定員） 現地開催のみ
【主催】株式会社日本総合研究所
【共催】学校法人大阪女学院 お茶の水女子大学 大阪商工会議所
【後援】国立研究開発法人科学技術振興機構
【参加費】無料
詳しくは、こちらをご覧ください。
○シンポジウムについて→https://www.jri.co.jp/seminar/260312_699/detail/
○SIP第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」について→ https://www.jst.go.jp/sip/pos/
【本件お問い合わせ先】
株式会社日本総合研究所 広報部
https://www.jri.co.jp/seminar/contact/privacy/
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
一方で、急速に進展する情報通信技術の革新により、場所や時間にとらわれないリモートワークや副業・兼業といった柔軟で多様な働き方が実現できる社会環境が整いつつあり、生成AIやフィジカルAIの登場で、産業構造、働き方、さらには人間としての本質的に必要とされる能力も変化しつつあります。
現在、政府において第６次男女共同参画基本計画や第7期科学技術・イノベーション基本計画策定が進む中で、近年の予測困難な国際情勢など不確実性が高まる複雑化する社会状況も視野に入れ、我が国の成長戦略と一体となって制度設計を行うことが極めて重要となります。日本成長戦略本部が主催する「日本成長戦略会議」においても戦略１７分野以外にも分野横断的課題への対応として「家事等の負担軽減に資するサービスの利用促進に関する関係府省連絡会議」が設置されるなど、成長戦略を支える生活環境に係る政策議論も進みつつあります。
本シンポジウムでは、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP)「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」において実施しているD&I社会実現のための学び方・働き方に関する実証研究をはじめ、グローバルリーダーシップ人材の育成や女性の理工系進出にむけた女子大改革、女性起業家の現状など、産官学の取組み実態を紹介しつつ、ジェンダード・イノベーション（科学や技術に性差の視点を取り込み研究や開発を行うことで新たなイノベーションを創造すること）の観点も加え、産官学共創により、次世代を拓く女性活躍社会をどのように実現するかを議論致します。
【日時】2026年3月12日（木）13:30 ～ 17:30（17:10～名刺交換会・交流会）
【場所】大阪女学院大学 201教室 （３００名定員） 現地開催のみ
【主催】株式会社日本総合研究所
【共催】学校法人大阪女学院 お茶の水女子大学 大阪商工会議所
【後援】国立研究開発法人科学技術振興機構
【参加費】無料
詳しくは、こちらをご覧ください。
○シンポジウムについて→https://www.jri.co.jp/seminar/260312_699/detail/
○SIP第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」について→ https://www.jst.go.jp/sip/pos/
【本件お問い合わせ先】
株式会社日本総合研究所 広報部
https://www.jri.co.jp/seminar/contact/privacy/
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
プレスリリース詳細へ