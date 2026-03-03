BRITISH ROYAL MINT、公式スパイス・ガールズ記念硬貨でガールパワー30周年を祝う

ウェールズ、ラントリサント, 2026年3月2日 /PRNewswire/ -- ポップの歴史の一部を所有したい方はお早めにBRITISH ROYAL MINTは、画期的なデビュー曲 「Wannabe」とファースト・アルバム 「Spice 」に敬意を表し、スパイス・ガールズのオフィシャル硬貨でアイコニックなガール・パワーの30周年を祝います。



The Royal Mint’s 2026 Spice Girls ￡5 Commemorative Coin celebrating 30 years of Girl Power



貴重な5ポンド硬貨が、史上最も売れた女性グループを称えます。1996年に爆発的にヒットしたスパイス・ガールズは、37カ国で1位を獲得し、数百万人に影響を与えた「ガール・パワー」運動を巻き起こしました。

アーティストの Ffion Gwillimが手掛けた印象的なデザインは、5人のメンバーがシルエットでポーズをとり、本物のサインとともに、90年代のファンダムとノスタルジアを不朽のものとしています。

The Royal Mintのミュージック・レジェンド・コレクションでは初となる、アイコニックなスパイス・ガールズを讃える5種類の限定パッケージ・デザインが登場します。各デザインは世界限定15,000枚で、グループのそれぞれのメンバー（Baby Spice、Ginger Spice、Posh Spice、Scary Spice、Sporty Spice ）をフィーチャーしています。このオフィシャル・トリビュートによって、ファンはポップ史の一部を所有し、ガール・パワーのメッセージで世界を制覇したグループを称えることができます。

バンドは次のように述べています 。「 The Royal Mint からの祝福を受け、真のミュージック・アイコンとしての足跡をたどることは、私たちにとって大変光栄なことです。2026年は、デビューシングルとアルバムの30周年を記念する特別な年です。私たちがこのような形で認められるとは想像もしていませんでした。女性グループとして初めて、自分たちだけのコインが贈られたのですから。まさにガール・パワーの瞬間です！」

The Royal Mintの商品コンセプト担当ディレクターであるLucy Mackenzieは次のように述べています。「スパイス・ガールズはポップミュージックを席巻しただけでなく、90年代を定義した存在です。今、ファンやコレクターはこの実績の一部を所有することができます。それぞれのスパイス・ガールを讃えるユニークなパッケージは、最も収集する価値のあるミュージック・レジェンド・リリースのひとつとなっています。ガールズ・パワーが戻ってきました！コレクションにスパイスを加えたいと考えている世界中の熱心なファンやコレクターからの大きな需要が見込まれています。」

スパイス・ガールズは、 Freddie Mercury、Elton John、David Bowie、George Michael、Shirley Bassey、Paul McCartney とともに、The Royal Mintのミュージック・レジェンド硬貨シリーズに新たに加わりました。

The Royal Mintのウェブサイトで2026年3月3日から入手可能なこのコインは、裏面にチャールズ3世国王陛下の公式ポートレイトが描かれ、ゴールドプルーフ、シルバープルーフ、限定版プリントも用意されています。

