家電のサブスク・レンタルサービス レンティオ(Rentio)を手がけるレンティオ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：三輪 謙二朗、以下 レンティオ)は、2026年3月3日(火)より、愛知県名古屋市のホテル「Minn STATION Ai Nagoya」にて、パナソニック株式会社、株式会社SQUEEZE、A9tion株式会社と連携し、パナソニック製品の電動シェーバー「ラムダッシュ パームイン」の無償貸出サービスを期間限定ではじめて実施いたします。





宿泊施設での実証実験開始





【概要】

レンティオは、2026年3月3日(火)～2026年3月23日(月)の期間限定で、Minn STATION Ai Nagoya(所在地：愛知県名古屋市)にて、パナソニック株式会社、株式会社SQUEEZE、A9tion株式会社と連携し、ラムダッシュ パームイン ES-PV70をフロントで無償貸出を行う、購買意欲向上とエンゲージメントへの寄与を目的とした実証実験を開始いたします。

本取り組みにより、お客様は滞在中に宿泊施設という、日常の使用環境に最も近い空間で商品をじっくりお試しいただくことができます。





また宿泊施設での実証実験に伴い、商品を体験いただいたお客様の声を収集・販売促進や製品開発に活用できるサービス レンティオ サーベイ(Rentio SURVEY)に、今回、新たに英語・中国語を採用し、国内のみならず海外からのお客様の声も収集・分析することが可能となりました。





今後は、お客様にいただいたお声を元に、運用方法や対象エリアの拡大を検討してまいります。





【体験の流れ】

対象施設： Minn STATION Ai Nagoya

愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai 7F

施設HP ： https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn-stationainagoya

運営会社： 株式会社SQUEEZE( https://squeeze-inc.co.jp/ )

体験の流れ

【レンティオ(Rentio)とは】

7,400種類以上のカメラ・家電を買わずにためせる、家電のサブスク・レンタルサービス。

全国往復送料無料で、試してみて気に入ればそのまま購入も可能。

月間15万人以上が利用し、ユーザー評価は★4.7。短期間だけ使ってみたいカメラや、晴れ着・季節家電、購入前にお試ししたい最新キッチン家電や掃除家電など幅広くお試しが可能。





【レンティオ株式会社について】

本社 ： 〒140-0002 東京都品川区東品川三丁目31番8号 東品川ビルディング

代表者 ： 代表取締役社長 三輪 謙二朗

設立 ： 2015年4月6日

事業内容： カメラ、家電製品を中心にレンタル及び販売する

イーコマース事業、情報サイトの運営など

URL ： https://www.rentio.co.jp/





■取扱商品の一例

カメラ ：一眼レフ、アクションカメラ、インスタントカメラ、他

一般家電：掃除家電、美容家電、キッチン家電、他

事務家電：プロジェクター、PC、スマホ、他

その他 ：ファッション、ゴルフ用品、他