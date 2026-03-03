株式会社ジョイフル本田(本社：茨城県土浦市、代表取締役社長：平山 育夫 以下、ジョイフル本田)と株式会社NTTドコモ 関信越支社(本社：埼玉県さいたま市、支社長：山本 明宏 以下、ドコモ)は、2026年2月28日、ジョイフル本田ニューポートひたちなか店において合同防災訓練を実施しました。





本訓練は、2025年4月11日に両社が締結した「災害時における相互協力に関する協定」に基づき実施しており、災害発生時の現場対応について迅速かつ円滑な連携体制の確認・強化を目的としています。

訓練ではドコモの災害復旧車両(移動基地局車・移動電源車)の車両誘導・経路確認・駐車スペース確保・車両設置、ならびに災害復旧機材(可搬型基地局・発動発電機)の保管場所確保・設置を行い、主に広域支援を想定した対応訓練を実施しました。





また、ジョイフル本田店舗が避難所利用されることを想定した際の避難所支援機材(多数のスマートフォンを充電可能なマルチチャージャー・衛星携帯電話・無料Wi-Fiなど)設営、ジョイフル本田店舗保有の各種物資提供実施訓練を行いました。

上記内容に加え、災害復旧車両・災害復旧機材による通信復旧に向けた設営訓練も同時に実施し、有事に向けた対応力向上を図りました。





今回の訓練を通じまして、災害発生時における通信手段確保に向けた連携を深めることができたほか、店舗にご来店されたお客様にも両社が災害時にどのような取り組みを行うかを実際にご覧いただく機会となりました。

また、本訓練後、同店舗にてジョイフル本田主催の防災フェアが開催され、平時の取り組みの一環としてドコモも参加、通信確保の重要性や災害時の備えについて紹介するなど、地域住民の防災意識向上に向けた啓発活動も実施しております。





今後も両社は本協定に基づき、地域社会の安全・あんしんの確保に向けた取り組みを継続してまいります。









■防災訓練当日の様子





防災訓練当日の様子





■防災フェア(ひたちなか防災DAYS)の様子





防災フェア(ひたちなか防災DAYS)の様子





【会社概要】

株式会社ジョイフル本田

代表者 ： 代表取締役社長 平山育夫(ひらやま いくお)

本社所在地： 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

設立年月日： 1975年12月15日

事業内容 ： ホームセンター事業、住宅リフォーム事業

店舗数 ： ホームセンター 17店舗、専門小売店 13店舗、商業施設 1店舗