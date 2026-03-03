『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～3月12日(木)～3月15日(日)開催 メニュー・価格が決定！
一般社団法人九州観光機構(会長：唐池 恒二)が中心となり構成するにっくん九州お肉の王国まつり実行委員会(委員長：唐池 恒二)が開催する『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～のメニューと価格が決定しました。今年も会場内は専用通貨「にっくんコイン」でお楽しみください。
出店店舗(メニュー、価格)
※メニュー・価格は事情により変更になる可能性があります。
■『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～
開催日程 ：2026年3月12日(木)～15日(日)
3月12日(木)17:00～21:30
3月13日(金)11:00～21:30
3月14日(土)11:00～21:30
3月15日(日)11:00～20:30
※食材等の状況により、早めに終了する場合があります
会場 ：JR博多駅前広場
出店 ：20店
『にっくん』～九州 お肉の王国まつり～ロゴマーク
決済方法 ：専用通貨「にっくんコイン (1にっくん300円)」
※会場内の「コイン販売所」にて開催時間の30分前まで購入可能
にっくんコイン
専用サイト： https://nikkun.welcomekyushu.jp/
○共催：にっくん 九州お肉の王国まつり実行委員会、博多まちづくり推進協議会
○協賛：アサヒビール株式会社、九州電力株式会社、九州旅客鉄道株式会社、
株式会社クラフティア、西部ガスホールディングス株式会社、
株式会社西日本シティ銀行、博多華味鳥、株式会社福岡銀行、
株式会社NTTドコモ、JR九州エージェンシー株式会社、
株式会社JR博多シティ、ソフトバンク株式会社、JA鹿児島県経済連、
株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス、
株式会社博多ステーションビル、株式会社阪急百貨店 博多阪急、
全日本空輸株式会社、日本航空株式会社、株式会社QTmedia、蔵べる、
佐嘉酒造、JR九州商事株式会社、株式会社JTB、
株式会社テノ.ホールディングス、有限会社中野酒店、西新初喜、
西日本鉄道株式会社、ホテル日航福岡、
mano リンパマッサージ小顔矯正専門、姪浜米屋 吉村商店
