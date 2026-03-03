近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）3月10日（火）、東大阪キャンパスのモノづくり拠点「ACADEMIC THEATER Annex THE GARAGE」（以下：THE GARAGE）にて、近大生・教職員がTHE GARAGEの法人会員企業と交流するイベント「令和7年度 THE GARAGE総会」を開催します。今年度のさまざまなプロジェクトやTHE GARAGEの活用事例を振り返り、懇親を深めるとともに今後の利用促進につなげます。【本件のポイント】●東大阪市・八尾市のモノづくり企業を中心としたTHE GARAGEの法人会員企業と近大生、教職員が交流●法人会員企業が製品開発秘話やモノづくりのリアルを語るミニセミナー、法人会員企業と学生が取り組んだプロジェクトやTHE GARAGEの活用事例などを報告●イベントを通して学生、教職員、法人会員企業の関係性をより深めるとともに、今後の利用促進を図る【本件の内容】「令和7年度 THE GARAGE総会」では、近畿大学生が東大阪市や八尾市でモノづくりを営むTHE GARAGE法人会員企業と共同で、大阪・関西万博への出展をめざして取り組んだプロジェクトなどについて報告します。また、法人会員企業18社がリレー形式で自社PRを行い、普段関わりの少ない会員企業同士の交流を促します。さらに、八尾市の化粧品メーカーである株式会社マックスの代表取締役社長 大野範子氏が、製品開発秘話やモノづくりのリアルを語るミニセミナー、日本の中小企業の商品開発を支援する有限会社セメントプロデュースデザイン（大阪府大阪市）とTHE GARAGEが共催する商品開発ゼミ「真剣ゼミ※」の活動報告を行います。本イベントを通じて、法人会員企業と学生・教職員の関係性をより深めるとともに、THE GARAGEの魅力を伝え、利用促進につなげます。※近畿大学生を対象にした商品開発ゼミ。法人会員企業の協力のもと、オリジナル商品の開発などを行う。【開催概要】日時：令和8年（2026年）3月10日（火）14：00～16：10場所：近畿大学東大阪キャンパス 6号館 THE GARAGE （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）対象：近畿大学生、教職員、THE GARAGE法人会員企業（入場無料、定員なし、事前申込不要）【プログラム】14：00 開会挨拶 ビブリオシアター運営委員会委員長／近畿大学国際学部教授 藤田直也14：05 法人会員企業・近畿大学生によるプロジェクト紹介 （1）万博プロジェクト 昭和製線株式会社、株式会社菱屋（株式会社レザック）、株式会社青戸金属、 株式会社平井製作所×近畿大学生 （2）昭和光学プロジェクト 昭和光学株式会社×近畿大学生14：20 法人会員企業の自社紹介 法人会員企業18社が事業内容や活動を紹介15：00 モノづくりミニセミナー 講師：株式会社マックス 代表取締役社長 大野範子 氏15：35 「真剣ゼミ」活動紹介16：10 閉会※プログラム内容は変更になる場合があります。【講師プロフィール】株式会社マックス代表取締役社長 大野範子 氏甲南大学経済学部卒業、関西学院大学大学院経営戦略研究科修了。大学卒業後、大手香料会社を経て、平成11年（1999年）に株式会社マックスへ入社。平成21年（2009年）に36歳の若さで5代目社長に就任。5回のがん闘病の克服体験を糧に、「お客様の悩みを解決する商品づくり」を経営理念として掲げ、社会に必要とされる存在を目指して奮闘中。国内製造業の女性経営者らで構成する「ものづくりなでしこ」や、経済産業省が主催する「女性リーダー育成研修（WIL）第2期」にも参画。【ACADEMIC THEATER Annex THE GARAGE】大学と企業がお互いの垣根を超え、研究シーズやアイデアを持ち寄って新たな価値を創り出すことを目的として令和3年（2021年）4月に開設されたモノづくり拠点。地元企業や学生、教職員などが多様な個性をぶつけ合い、専門領域を超えて協力する共創に取り組む場所として運用しています。産学連携の取り組みを発展させ、学生が新しい感性で試行錯誤を繰り返しながら実験的なプロトタイプを自由に制作し、商品開発や技術開発をベースにした起業などに挑戦できるようなサポート体制も構築しています。近畿大学の関係者だけでなく法人会員登録をした企業も利用可能で、学生と企業との共同プロジェクトなども行っています。法人会員は常時募集しており、令和8年（2026年）1月時点で129社の企業が法人登録しています。この拠点を通じて、近畿大学だからこそできる「新しいモノづくり」を世の中に発信し、モノづくり業界全体の活性化をめざします。ホームページ：https://act.kindai.ac.jp/garage.html【関連リンク】国際学部 国際学科 グローバル専攻 教授 藤田直也（フジタナオヤ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/967-fujita-naoya.htmlアカデミックシアターhttps://act.kindai.ac.jp/