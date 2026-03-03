全国26院を展開する共立美容外科(運営：医療法人社団美人会、本社：東京都渋谷区、理事長：久次米 秋人)は、肌質改善に特化したヒアルロン酸注入製剤「スキンバイブ(ジュビダームビスタ(R) ボライトXC)」について、施術の仕組みや特徴、当院のこだわり、料金、施術の流れなどをまとめた情報ページを新設いたしました。





情報ページURL： https://www.kyoritsu-biyo.com/add/skinvive/





■情報ページ新設の背景

韓国では「スキンバイブ」の名称で、肌質改善を目的としたヒアルロン酸注入治療が広く行われており、いわゆる渡韓美容の定番メニューの一つとして知られています。





日本国内でもSNSや美容メディアを中心に「スキンバイブ」というキーワードの認知が高まる一方で、日本でも厚生労働省承認のヒアルロン酸注入材「ジュビダームビスタ(R) ボライトXC」を用いた肌質改善治療が受けられることは、まだ十分に知られていません。





また、従来のヒアルロン酸注入は「ボリュームアップ」や「リフトアップ」といった“形を変える”イメージが強く、「肌の保水性や弾力性を高め、小じわの改善を目指す」といった肌質改善型の治療コンセプトは、一般の方には分かりにくい部分もあります。





そこで共立美容外科では、スキンバイブの施術内容や仕組み、期待できることとリスク、料金体系などを一覧できる専用ページを新設し、日本国内にいながら、厚生労働省承認の製剤による肌質改善治療を安心してご検討いただける環境づくりを目指しました。





■スキンバイブ(ジュビダームビスタ(R) ボライトXC)とは

スキンバイブは、アラガン社(Allergan Aesthetics / AbbVie Inc.)が開発したジュビダームビスタ(R)シリーズのうち、「肌質改善」を目的としたヒアルロン酸注入材です。





2020年12月に日本において厚生労働省の製造販売承認を取得しており、「顔面および頸部における小じわ等の表面のへこみ修正および皮膚状態(保水性・弾力性等)の改善」を目的として使用されます。





製剤名：ジュビダームビスタ(R) ボライトXC(SKINVIVE by JUVEDERM(R))

製造販売元：アラガン・ジャパン株式会社(Allergan Aesthetics / AbbVie Inc. グループ)

承認状況：日本における厚生労働省 製造販売承認(2020年12月取得)

目的：顔面および頸部の小じわ等の表面のへこみ修正、皮膚状態(保水性・弾力性等)の改善

技術：アラガン社独自の架橋技術「VYCROSS(R)」を採用





スキンバイブは、真皮の浅い層にごく細かく注入していくことで、皮膚の保水性や弾力性の改善を目指し、自然なハリ感やツヤ感へのアプローチを行う製剤です。





国内外の臨床データでは、保水性の改善が目安として最大約9ヶ月程度、弾力性・小じわの改善が目安として約4ヶ月程度持続することが報告されています(いずれも個人差があります)。





当院では、厚生労働省承認範囲である顔面および頸部(首)を中心に施術を行います。









■共立美容外科のスキンバイブへのこだわり

スキンバイブは、製剤そのものの特性に加えて、注入を行う医師の技術やデザインが仕上がりを大きく左右する施術です。





共立美容外科では、次の3つのポイントを大切にしています。









■厚生労働省承認の正規製剤のみを使用

当院で使用するジュビダームビスタ(R) ボライトXCは、日本人における有効性と安全性が確認された、厚生労働省承認の正規品のみです。









■アラガン社認定の施注資格を持つ医師が担当

真皮浅層への均一で細やかな注入が求められるスキンバイブの施術は、アラガン社が定めるトレーニングを修了し、施注資格を持つ医師が一人ひとりのお肌の状態を確認しながら丁寧に行います。









■医師によるカウンセリングと誠実な情報提供

施術のメリットはもちろん、ダウンタイムやリスク、他の治療との違いについても分かりやすくご説明し、スキンバイブが本当に適しているかどうかを含めてご提案します。無理な勧誘は行わず、患者様ご自身に納得してお選びいただくことを大切にしています。









■料金・施術の流れ

料金や具体的な施術の流れ、想定されるダウンタイム・注意点などについては、新設した情報ページにて詳しくご案内しております。

カウンセリングでは、お肌の状態やご希望を伺いながら、注入量や施術プランをご提案いたします。





■共立美容外科について

共立美容グループは、38年の歴史を持ち、全国26院を展開する美容クリニックです。「一人ひとりの個性とお悩みを尊重し、希望を叶えるために最良の美容医療を提供する」ことを信念に掲げ、美容外科・美容皮膚科・審美歯科など幅広い診療科目に対応したトータルプロフェッショナルクリニックとして、患者様の美と健康をサポートしています。

美容医療にとどまらず、感性やファッション、ライフスタイルに関わる美容全般において、持続的なイノベーションの形成に貢献することを目指しています。





■注意事項

※SKINVIVE(TM)、JUVEDERM(R)、VYCROSS(R) は Allergan Aesthetics / AbbVie Inc. の商標です。

※本施術は自由診療(保険適用外)です。公的医療保険は適用されません。

※効果やダウンタイム、必要な施術回数には個人差があります。詳しくはカウンセリング時に医師へおたずねください。