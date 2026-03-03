近畿大学アカデミックシアター（大阪府東大阪市）の学生プロジェクト「The Mandarinen-Hutte（ザ マンダリアン ヒュッテ）」は、令和8年（2026年）3月20日（金・祝）、和歌山県有田市の糸我公民館で、積水ハウス株式会社（大阪府大阪市）とファミール産院ありだ（和歌山県有田市）の協力と和歌山県有田市の後援のもと、子育て世代や出産を控えた妊婦の交流イベント「第2回つながる育フェス」を開催します。人口減少、少子高齢化が進む和歌山県有田市において、子育て世代や出産を控えた妊婦に出産や育児について語り合い交流できる場を提供することで、子育てに対する不安の軽減や地域のコミュニティ作りへの貢献をめざします。【本件のポイント】●近畿大学生が和歌山県有田市で、子育て世代や出産を控えた妊婦らの交流イベントを開催●イベント実施により、参加者の子育てに対する不安の軽減や地域のコミュニティ作りをめざす●学生はイベントの企画・運営を通して和歌山県有田市の社会課題を学び、地域活性化に貢献【本件の内容】近畿大学アカデミックシアターでは、学生が主体となって教職員、企業、地域住民と協働しながら新たな社会価値の創出をめざして、毎年、学内公募でプロジェクトを募集しています。プロジェクトの一つである「The Mandarinen-Hutte」は、和歌山県有田市の地域活性化に向けた取り組みを展開しています。有田市では現在、人口減少や少子高齢化、医師不足による過疎化が進む中で、安心して出産・子育てができる環境の確保が課題となっています。そこで、課題解決プロジェクトとして、積水ハウス株式会社による有田市所有の旧保育園をリノベーションして、分娩・入院棟を新設し、令和6年（2024年）4月に「ファミール産院ありだ」として開院しました。こうした交流の中で、The Mandarinen-Hutteの学生が主体となり、昨年に続き積水ハウス株式会社とファミール産院ありだにも協力いただいて、子育て世代や出産を控えた妊婦の交流イベント「第2回つながる育フェス」を開催します。フォトフレーム作りのワークショップなどを行い、参加者の緊張をほぐしながら情報交換・交流を促します。本イベントを通じて、育児の悩みや妊娠・出産の不安を軽減し、情報交換できる機会を提供することで、参加者に有田市で出産して良かったと感じていただくとともに、参加者同士が新たなつながりを持ち、地域コミュニティの醸成に貢献することをめざします。また、学生は、イベントを企画・運営をすることで有田市の社会課題を深く学び、まちづくりへの参画を「実学」で体験します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月20日（金・祝）14：00～15：15（13：30開場）場所 ：糸我公民館 （和歌山県有田市糸我町中番408-2、JR紀勢本線「紀伊宮原駅」から徒歩約 25分）対象 ：子育て中の保護者、出産を控えた妊婦 先着20名（子連れ可、入場無料、要事前申込）内容 ：フォトフレーム作り、子育てに関する情報交換・交流申込方法：下記のURLからお申込みください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfehS02btLrzK3ym5wKv5dgaT53_wB3iN3ERHlHU9J7eM-cfw/viewform申込締切：令和8年（2026年）3月19日（木）23：59後援 ：和歌山県有田市お問合せ：近畿大学 アカデミックシアター学生センター TEL（06）4307-3109【The Mandarinen-Hutte（ザ マンダリアン ヒュッテ）】近畿大学生が主体となって取り組み、新しい価値の創造に挑戦する「近畿大学アカデミックシアタープロジェクト」の一つで、和歌山県有田市の豊かな資源や魅力を最大限に引き出す活動を行うことで、地域活性化をめざしています。有田市に住む人の暮らしを豊かにし、住んで良かった・もう一度帰ってきたいというように市に愛着をもってもらうことを目標として活動しています。本件の産学連携の取り組みについて、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会より、「少子化問題に対して真摯な実践は地域の活性化につながる枠組み」として高く評価され、令和7年（2025年）10月、「第19回キッズデザイン賞」の「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」において、優秀賞「こども政策担当大臣賞」を受賞しました。【積水ハウス株式会社】所在地 ：大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト代表者 ：代表取締役兼CEO 社長執行役員 仲井嘉浩設立 ：昭和35年（1960年）8月1日事業内容 ：建築工事の請負及び施工、建築物の設計及び工事監理、地域開発、都市開発及び環境整備 に関する調査、企画、設計、エンジニアリング、マネジメント及びコンサルティングなどホームページ：https://www.sekisuihouse.co.jp/【ファミール産院グループ ファミール産院ありだ】所在地 ：和歌山県有田市糸我町中番408-3代表者 ：ファミール産院グループ 代表 杉本雅樹 ファミール産院ありだ 院長 平野開士開院 ：令和6年（2024年）4月診療内容 ：産科、婦人科、子宮頸がん検診、産後ケア、産後健診、予防接種（ピルなど）ホームページ：https://famil-s-arida.com/【関連リンク】アカデミックシアターhttps://act.kindai.ac.jp/