ブランド創立50周年という記念すべき年に、私たちはSpring/Summer 2026コレクションを発表いたします。今シーズンのテーマは、不要な重みを削ぎ落とし、さらなる高みへと昇華すること。世界が混迷を極める今だからこそ、ブランドが歩んできた軌跡と共鳴する「安らぎ」「誠実さ」「静かなる表現」というビジョンを提案します。

コレクションの真髄：Textures. Always textures.

SS26コレクションの根幹にあるのは、妥協なき「質感（テクスチャー）」へのこだわりです。身体を解き放つシルエット：肌を滑るようなドレス、内側をかすかに覗かせるシャツ、そして空気を含んで消えていくようなシルエット。従来の慣習にとらわれないパターンメイキングにより、動きの自由と軽やかさを追求しました。素材のダイアローグ：光を湛えたルミナスレザーのバッグと、ブランドの象徴であるリネン。原始的で素朴なリネンという繊維は、私たちのルーツである「生の素材感」へと回帰させます。

50周年、本質への回帰

ブランドが歩んできた50年という歳月。それは、常に本質を問い続ける旅でもありました。「テクスチャー、常にテクスチャーを。光り輝くレザーとリネン、物質と光の絶え間ない対話。」今コレクションは、この揺るぎない原則に立ち返ります。複雑な現代社会とは対照的に、削ぎ落とされた純粋な美しさと、纏う人の内面を照らし出すような軽やかさを提供します。

アドルフォ・ドミンゲス（Adolfo Domínguez）について:アドルフォ・ドミンゲスは、現在世界53カ国に372拠点の販売ネットワークを展開するグローバルなファッションブランドです。最新の通期決算では、売上高1億3,650万ユーロ（*約238億円）を記録。そのうち売上の41%をスペイン国外が占めており、国際的な成長を続けています。半世紀にわたり、「質感（テクスチャー）」へのこだわりと独創的なシルエットを追求し続け、時代に左右されないエッセンシャルな美しさを世界中へ届けています。* 1ユーロ＝175円換算

https://www.adolfodominguez.com/ja-jp/