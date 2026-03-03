全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、株式会社Samurai工房（本社：東京都渋谷区、代表：髙野大知）の運営するプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」と共催した最新リアル脱出ゲームを開催いたします。さらに本日3月3日(火)、イベントティザーサイトを公開いたしました。★イベントティザーサイト：https://realdgame.jp/s/crazyraccoon/

■リアル脱出ゲーム史上初！ プロゲーミングチームとの初コラボ

本イベントは、2007年から開催されるリアル脱出ゲームの歴史において、初となるプロゲーミングチームとのコラボレーションです。Crazy Raccoonは、若年層を中心に高い支持を集めるプロゲーミングチーム。チームメンバーの発信は常にSNS上で大きな反響を呼び、関連イベントではチケットの即日完売が続出するなど、競技シーンのみならず配信やリアルイベントを通じて“今”のゲームカルチャーを牽引し、圧倒的な熱量と存在感を放っています。ゲームカルチャーの最前線で活躍するCRメンバーと、リアル脱出ゲームが生み出す“体験型イベント”がどのように融合するのか。これまでにないコラボレーションにぜひご期待ください。

■イベント限定描き下ろしビジュアルもお楽しみに！

さらに本イベントでは、CRメンバーが新衣装を身に着けた描き下ろしビジュアルの制作を予定。かっこよさとポップさが融合した、Crazy Raccoonらしいデザインにどうぞご期待ください。イベントの詳細は2026年4月16日(木)より、イベント特設サイトほか、リアル脱出ゲーム公式サイトおよび、リアル脱出ゲーム公式Xで順次発表予定です。続報にご期待ください。★イベントティザーサイト：https://realdgame.jp/s/crazyraccoon/

〈補足情報〉Crazy Raccoonとは

2018年4月に結成されたプロゲーミングチームです。「ゲーマーをかっこよく魅せる」をテーマとし、esportsの発展を目指して日々精力的に活動を行なっています。所属する選手たちは全員日本トップレベルの実力を誇り、世界の舞台でも活躍しているメンバーが多数を占めています。また、彼らはインフルエンサーとしても大きな影響力を持ち、動画投稿や配信、イベント出演など、様々な形で多くのファンと繋がっています。☆「Crazy Raccoon」オフィシャルサイト：https://crazyraccoon.jp/☆「Crazy Raccoon」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/crazy_raccoon_official/☆「Crazy Raccoon」公式Xアカウント：https://x.com/crazyraccoon406

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine