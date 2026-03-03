ニューウェイジャパン株式会社(本社：東京都港区芝、代表取締役：記藤 郁夫)は、サロン品質にこだわったスキンケアブランド「ナノアミノ」より、春夏の紫外線が気になる季節に向けた2アイテム『ナノアミノ UVミルクプロテクター セラム フローラルデュー 70g』『ナノアミノ リニューエッセンス 30ml』を、2026年2月24日(火)に同時発売いたしました。





紫外線や乾燥などの外的環境にさらされやすい春夏の肌に着目し、日中のUVケアと毎日のスキンケアを組み合わせた提案として開発いたしました。





紫外線を浴びやすい季節こそ「うるおい」に着目したスキンケアがオススメ！

肌は乾燥すると、バリア機能が低下し外的刺激を受けやすい状態になるといわれています。

ナノアミノでは、紫外線対策においても「肌をうるおすこと」を大切にし、心地よく使い続けられる処方設計にこだわりました。





【ナノアミノ UVミルクプロテクター セラム／フローラルデューの香り】

紫外線が気になる日常シーンで使いやすい、ミルクタイプのUVケアアイテム。

UVカット機能に加え、肌をすこやかに保つことを目的とした美容成分を配合しています。





【UV機能・処方設計】

・国内最高水準のUVカット機能(SPF50＋／PA＋＋＋＋／UV耐水性★★)

・日常使いしやすい、顔・身体に使用できるUVケア

・みずみずしい使用感で、きしみ感を抑えた設計

・スキンケア発想の低刺激※処方

※すべての方に刺激が起こらないわけではありません





【肌へのやさしさ・使い心地】

・紫外線ケアをしながら、肌をうるおいで包み込む使用感

・ベタつきにくく、重ね塗りしやすいテクスチャー

・メイク前にも使いやすい軽やかな仕上がり





【美容発想のUVケア】

・紫外線を浴びやすい環境下でも、肌をすこやかに保つことをサポート

・乾燥しやすい季節の肌にも配慮した処方設計

・日中のUVケアとスキンケアを両立したアイテム





【香り／フローラルデュー】

フリージアのすがすがしい上品さに、シトラスの爽快感と洋ナシのやさしい甘さを重ねた、軽やかなフローラルの香り

※限定の香り／なくなり次第終了





【フリー処方】

界面活性剤、パラベン、鉱物油、合成着色料









■商品概要

商品名：ナノアミノ UVミルクプロテクター セラム フローラルデュー 70g

価格 ：3,520円(税込) ※希望小売価格

内容量：70g

発売日：2026年2月24日





【ナノアミノ リニューエッセンス／無香料】

紫外線や乾燥などの外的刺激でゆらぎやすい肌に。

βグルカン×PDRNの相乗効果で、肌の内側からうるおいを与え、

“光老化※”に着目した集中ケアを叶える化粧液です。

※紫外線による乾燥・ハリ低下など





【特長・処方設計】

・βグルカン×PDRNを組み合わせた美容発想の処方

・紫外線や乾燥ダメージを受けた肌のコンディションをサポート

・肌なじみがよく、毎日のケアに取り入れやすいテクスチャー

・敏感肌の方にも配慮した低刺激※設計

※すべての方に刺激が起こらないわけではありません





【うるおい・バリアケア】

・ヒアルロン酸を上回る保湿力を持つβグルカンを70％配合

・肌内部まで浸透※し、しっとり感を長時間キープ

・うるおいのヴェールで肌表面を包み、外的刺激から保護

※角質層まで





【エイジングケア発想】

・PDRNが肌のターンオーバーをサポート

・乾燥や紫外線によるダメージを受けた肌をすこやかに整える

・ハリ・ツヤのある、なめらかな印象の肌へ





【こだわりの美容成分】

・レチノール＆セラミドリポソーム配合

・ピュアレチノールをリポソーム化＆ナノ化

・刺激を抑えながら、肌への浸透性を高めた設計

・うるおいの土台を整え、後に使うスキンケアアイテムのなじみをサポート





【こんな方におすすめ】

・肌が乾燥しやすい

・紫外線ダメージが気になる

・ハリやツヤ不足を感じる

・肌トラブルが起きやすい

・日中と夜のトータルケアを重視したい方









■商品概要

商品名：ナノアミノリニューエッセンス

価格 ：3,520円(税込) ※希望小売価格

内容量：30ml

発売日：2026年2月24日





【UVミルク×リニューエッセンスのW使いがオススメ】





【日中：UVミルクプロテクター】

紫外線を浴びやすい日中は、高いUVカット機能で肌を守りながら、うるおいを与え、乾燥や外的刺激によるダメージを抑制。

毎日の外出シーンでも、肌への負担を最小限に抑えます。





【夜：リニューエッセンス】

日中に受けた紫外線や乾燥によるダメージを、夜の集中ケアでリセット。

βグルカン×PDRNの美容成分が、肌のコンディションを整え、うるおいとハリを与えながら、健やかな肌環境へ導きます。





紫外線を浴びる時間も、肌を休める夜も。

守るケアと整えるケアを組み合わせた24時間設計で、紫外線ダメージを見据えた“光老化ケア”を習慣化。









■会社概要

商号 ： ニューウェイジャパン株式会社

代表者 ： 記藤 郁夫

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-11

設立 ： 昭和63年5月25日

事業内容： へアケア、スキンケア、ボディケア化粧品 販売

URL ： http://www.newayjapan.com