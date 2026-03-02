4月に開催される世界最高峰のアイスショー、木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026 powered by 映画『Michael／マイケル』。20周年となる今回は、三浦璃来＆木原龍一ペアをはじめ、鍵山優真、坂本花織や中井亜美、アリサ・リウといった五輪メダリストが一挙出演する、4年に一度のスペシャルエディションです。既に発表されている、三浦璃来＆木原龍一ペア、坂本花織、鍵山優真、佐藤駿といった豪華出演スケーターたちに加わり、本日新たに、追加出演スケーターとしてミラノ・コルティナ五輪のアイスダンス日本代表、吉田唄菜&森田真沙也組の出演が発表されました！

ミラノ・コルティナ五輪で団体銀メダルに輝いたチームジャパンが、木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026 powered by 映画『Michael／マイケル』に集結いたします。そして新たに、トリノ五輪金メダリスト 荒川静香さんの出演も発表されました！チケットは好評につき全公演ソールドアウトとなっておりましたが、大阪・東京それぞれで、追加公演の開催が決定いたしました！今をときめく五輪メダリストをはじめトップスケーターが勢揃いし、4年に一度のスペシャル・エディションでお届けする、「木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026 powered by 映画『Michael／マイケル』」にどうぞご期待ください！

木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026 powered by 映画『Michael／マイケル』

■出演スケーター：三浦璃来＆木原龍一 (ミラノ・コルティナ五輪 ペア 金メダル)アリサ・リウ (ミラノ・コルティナ五輪 女子 金メダル)鍵山優真 (ミラノ・コルティナ五輪 男子 銀メダル)坂本花織 (ミラノ・コルティナ五輪 女子 銀メダル)マディソン・チョック＆エヴァン・ベイツ (ミラノ・コルティナ五輪 アイスダンス 銀メダル)佐藤駿 (ミラノ・コルティナ五輪 男子 銅メダル)中井亜美 (ミラノ・コルティナ五輪 女子 銅メダル)パイパー・ギレス＆ポール・ポワリエ(ミラノ・コルティナ五輪 アイスダンス 銅メダル)イリア・マリニン (ミラノ・コルティナ五輪 団体 金メダル、2024-25世界選手権 金メダル)アンバー・グレン (ミラノ・コルティナ五輪 団体 金メダル、2024グランプリファイナル 金メダル)吉田唄菜&森田真沙也(ミラノ・コルティナ五輪 団体 銀メダル)三浦佳生 (ミラノ・コルティナ五輪 男子 日本代表、2023, 2026四大陸選手権 金メダル)千葉百音 (ミラノ・コルティナ五輪 女子 4位、2025世界選手権 銅メダル)イザボー・レヴィト (ミラノ・コルティナ五輪 女子 アメリカ代表、2024世界選手権 銀メダル)ディアナ・ステラート＝デュデク&マキシム・デシャン (ミラノ・コルティナ五輪 ペア カナダ代表、2024世界選手権 金メダル)長岡柚奈＆森口澄士 (ミラノ・コルティナ五輪 ペア 日本代表、2026四大陸選手権 銅メダル)荒川静香 (2006トリノ五輪 女子 金メダル)キーガン・メッシング (2023四大陸選手権 男子 銀メダル)友野一希 (2022四大陸選手権 男子 銀メダル)ジェイソン・ブラウン (2020四大陸選手権 男子 銀メダル)村元哉中＆高橋大輔 (2022四大陸選手権 アイスダンス 銀メダル) ※大阪公演のみ島田麻央 (2023-25 世界ジュニア選手権 女子 金メダル)※出演者は都合により変更になる場合がございます。出演者変更に伴う、チケットの払い戻し等は致しかねますので、あらかじめご了承ください。※録画・撮影・録音禁止 ※花束・お手紙・プレゼント等のお預かりは致しません。リンクへの投げ込みもできません。［東京公演］■公演日時：追加公演：2026年4月10日(金) 13:00開場 / 14:00開演2026年4月11日(土) 11:00開場 / 12:00開演2026年4月11日(土) 16:00開場 / 17:00開演2026年4月12日(日) 11:00開場 / 12:00開演2026年4月12日(日) 16:00開場 / 17:00開演■会場：東京辰巳アイスアリーナ東京メトロ有楽町線「辰巳駅」より徒歩10分JR京葉線・東京メトロ有楽町線・りんかい線「新木場駅」より徒歩13分※施設専用の駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。■ホームページhttps://figureskate-soi.com/2026/■主催：木下グループ／TBS／IMG／DISK GARAGE■後援：公益財団法人日本スケート連盟■協賛：エアウィーヴ／エア･カナダ／コラントッテ／にしたんクリニック■企画：IMG■お問い合わせ： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/【大阪公演】■公演日時：追加公演：2026年4月3日(金) 17:30開場 / 18:30開演2026年4月4日(土) 11:00開場 / 12:00開演2026年4月4日(土) 16:00開場 / 17:00開演2026年4月5日(日) 11:00開場 / 12:00開演■会場：東和薬品RACTABドーム大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅大阪公演へのご来場にあたっては公共交通機関を利用ください。車での来場は、近隣駐車場が混雑する恐れがあるためお控えください。また近隣の駐車場以外の他施設に無断駐車するなどの行為はお辞めください。■ホームページ：https://figureskate-soi.com/2026osaka/■主催：TBS/木下グループ／IMG／DISK GARAGE／MBSテレビ■後援：公益財団法人日本スケート連盟■協賛：エア･カナダ／コラントッテ■企画：IMG■お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00 土・日・祝休み）