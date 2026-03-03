IVISイメージングシステム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「IVISイメージングシステム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。IVISイメージングシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
IVISイメージングシステム市場の概要
IVISイメージングシステム市場に関する当社の調査レポートによると、IVISイメージングシステム市場規模は 2035 年に約 890 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の IVISイメージングシステム市場規模は約 420 百万米ドルとなっています。IVISイメージングシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、IVISイメージングシステムの市場シェア拡大は、創薬および前臨床研究パイプラインの急速な拡大によるものです。IVISシステムは、疾患の進行と薬剤反応をリアルタイムかつ非侵襲的に可視化できるため、創薬の初期段階に不可欠なツールとなっています。多くの製薬企業やバイオテクノロジー企業は、高度なイメージングツールへの需要の高まりに対応するため、研究開発投資を増加しています。
IVISイメージングシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ivis-imaging-systems-market/58130
IVISイメージングシステムに関する市場調査では、がん、神経疾患、自己免疫疾患、心血管疾患といった慢性疾患の有病率の高さと、光学イメージングおよび分子イメージングの急速な進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。これに加え、学術機関や研究機関におけるIVISの導入増加も市場の成長を牽引しています。
しかし、高度なシステムの技術的複雑さの増大と、これらのシステムを操作する熟練ユーザーの不足により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
IVISイメージングシステム市場セグメンテーションの傾向分析
IVISイメージングシステム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、IVISイメージングシステムの市場調査は、システムタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
IVISイメージングシステム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-58130
システムタイプ別に基づいて、IVISイメージングシステム市場は、生物発光イメージング、蛍光イメージング、デュアルモード/マルチスペクトルイメージングに分割されています。これらのうち、生物発光イメージングは、優れた信号対雑音比、腫瘍進行モニタリング、遺伝子発現解析における高い導入率、そして定量化の容易さから、予測期間中に42%のシェアを獲得し、他のシステムを大きく上回ると予測されています。
