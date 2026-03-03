CAGR4.7%成長下で加速するEV対応――2032年2420億ドル市場を支える次世代タイヤ技術と材料革新
タイヤとは車両と路面の唯一の接点として、荷重支持・駆動/制動力伝達・操縦安定・振動/騒音低減・耐摩耗を同時に成立させる機能部材である。構造はカーカス、ベルト、トレッド、サイドウォール、ビードを中核に、用途は乗用車、SUV/ライトトラック、トラック/バス、建機、農業、航空などへ広がる。製品価値は転がり抵抗、ウェットグリップ、耐摩耗、静粛性、耐荷重、耐熱、均一性の多目的最適化で決まり、配合（シリカ、カーボンブラック、樹脂、加硫系）と構造設計、製造プロセス（混練、成形、加硫、検査）の統合力が参入障壁となる。市場の核は新車装着と交換需要であり、特に交換は走行距離と保有台数に連動する高頻度消耗市場として景気耐性を持つ。
タイヤ産業の成長エンジン
LP Informationの調査レポート「世界タイヤ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589951/tire）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.7%で、2032年までにグローバルタイヤ市場規模は2420億米ドルに達すると予測されている。グローバル成長の第一特徴は需要の重心が交換へ寄る点である。自動車販売が成熟しても保有台数と総走行が積み上がる限り、交換需要が市場を下支えする。第二に、需要ミックスの上方化が進む。SUV/ライトトラック比率の上昇、電動化による重量増と高トルク、静粛性ニーズが、高荷重・低騒音・低転がり抵抗という高付加価値領域を押し上げる。第三に、規制と顧客要請が技術ロードマップを固定する。燃費/電費規制、ラベリング、騒音・摩耗粉じん・サステナ素材の要求が、材料革新（高分散シリカ、バイオ由来原料、再生材）と生産の高度化（工程内計測、AI検査、トレーサビリティ）を促す。第四に、地政学と貿易措置がサプライチェーンを再編する。生産は効率極大から、関税・原材料・物流・為替・コンプライアンスを織り込んだ分散最適へ移行し、メーカーは複線生産と現地販売網を同時に強化する局面に入った。
図. タイヤ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343084/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343084/images/bodyimage2】
図. 世界のタイヤ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域と企業の勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、タイヤの世界的な主要製造業者には、Bridgestone、Michelin、Goodyear、Continental、Yokohama、Pirelli、Sumitomo、Hankook、Zhongce Rubber、Sailunなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っていた。地域では中国が2025年に約328.26億ドルで世界の約17.50%を占め、2032年には約437.02億ドルへ伸長が見込まれる。米国は世界比重約23.25%と大きいが、保有台数成熟により交換中心で伸びは緩やかとなる。生産面では中国が世界生産の約44.84%を担い、東南アジアが約17.06%で続く。企業集中は高く、上位3社の合計シェアは約38.83%に達する。
この数値配置が意味するところは明確である。アジアは供給とコスト競争力の中心であり、中国はフルラインアップと規模、輸出力で世界のベース供給を支配する一方、貿易摩擦への耐性を高めるため海外生産と現地販売を同時に加速する。東南アジアはグローバル各社の生産移管と投資の受け皿として成長し、対米欧の供給ハブとして重要性を増す。欧州は環境規制とプレミアム需要が技術競争を先導し、ラベリングとサステナ素材で差別化が起こりやすい。北米は交換主導の巨大市場としてブランド・流通・サービスが勝敗を分け、価格だけでなく保証、即納、車種別最適提案が収益を左右する。プレイヤー別には、Bridgestone、Michelin、Goodyear、Continental、Pirelli、Yokohama、Sumitomo、Hankookなどが高付加価値とOEで強く、Zhongce Rubber、Sailun、Linglong、Double Coinなど中国勢は規模とコストを起点に、海外製造・現地チャネル・ブランド運用へモデルを進化させている。
