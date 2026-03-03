美容院と理容院、統合に賛成？反対？過半数が“前向き”という結果に
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に「美容院と理容院、統合に賛成？反対？」についてアンケート調査を実施しました。その結果、「賛成」「どちらかといえば賛成」が56％と過半数を占める一方で、専門性や雰囲気の変化を懸念する声も見られました。美容と理容の境界が揺らぐ中、利用者のリアルな意識が明らかになりました。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の男女
回答数：100名
調査期間：2026年2月26日～2026年3月2日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15388
■ 美容院と理容院が将来的に統合されるとしたら、あなたはどう思いますか？
・賛成: 17%
・どちらかといえば賛成: 39%
・どちらかといえば反対: 23%
・反対: 9%
・よくわからない: 12%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343081/images/bodyimage1】
■ 賛成・反対の理由を教えてください
《賛成》
・最近理容院の数自体が減っていますし、統合してもいいと思います。理容院は男性が利用しているイメージがありますが、若い男性の美容院の利用も多いですし、施術の内容は同じだと思うので別に一緒にしても問題はないと思います。（30代／女性／大阪府／専業主婦）
・サービスや料金体系が統一されることで、利用者側の選択肢が広がり、時間や手間を節約できる可能性があるから。（30代／男性／富山県／正社員）
・お客様と働く側の両方にとってメリットの方が大きいと思うので賛成です。私は美容院内に勤務していましたが、シェービングで店舗を掛け持ちするお客様や両方の資格を所有しているが生かせない人が存在しており、見ていてもどかしさがありました。資格や営業許可の取得は大変になるかと思いますが、片方だけに特化している技術者も減っているようにも感じます。今後を考えると統合は前提として、そこから個人やサロンの得意分野を伸ばすことが時代に合っているのではと考えています。どうしても片方が良いという場合を特殊なケースとして認めていく方が合理的です。（40代／女性／東京都／自営業、自由業）
・理容の強みのシェービング文化と、美容院のデザイン性が融合すると魅力的だと思うからです。（50代／女性／愛知県／専業主婦）
・美容院と理容院の良いところが揃うので、別れているより良くなると思うからです。（50代／男性／愛知県／無職）
《どちらかといえば賛成》
・現在、美容院と理容院の差分がなくなってきていると感じるためです。私は美容院は女性が行くもので理容院は男性が行くというイメージがありましたが、昨今は女性でもシェービングをしに理容院に行ったり、男性でも美容院に行っている人を見かけたことがあるため、あまり差分を感じず、統合しても違和感がないと感じました。（20代／女性／神奈川県／自営業、自由業）
・最近では性別を問わず多様なスタイルを求める人が増えており、免許制度や施設の境界をなくすことで、スタッフの技術向上や経営の効率化にもつながると思うから。（30代／女性／長崎県／無職）
・最近は美容院と理容院のサービス内容の違いが少なくなってきていると思うので、分かれているよりも、統合されたほうが利用者にとって分かりやすくなると思います（30代／男性／北海道／正社員）
・男性が行く場所が理容院と思って女性が行きにくくなっているけど、美容院に男性も多く行くようになって、どちらにも行きやすくなるなら統合されてもいいと思うから。（40代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
