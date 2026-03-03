au PAY (コード支払い)、海外で利用可能に～26年3月から韓国内30万店舗以上でスマホ決済可能に、さらなる海外展開を目指す～
KDDIとauペイメントは2026年3月（注１）、au PAY (コード支払い)の海外利用(以下 本サービス)を韓国から開始します(注2)。韓国内のコンビニエンスストアや観光地の飲食店、屋台など、韓国の大手コード決済事業者「paybooc」の30万店舗以上ある加盟店で利用可能です。スマホ決済や残高チャージなど、日本国内で日常利用しているサービスを海外でも利用できるようになるほか(注3)、利用金額に応じてPontaポイントが加算されます。
本サービスをご利用いただくことで、外貨両替が不要になるほか、日本円と現地通貨両方での残高やリアルタイムな為替レートを表示できる機能により、金額の把握が容易になります。また、決済履歴の表示も可能で、安全にご利用いただけます。
これまでも、au PAY プリペイドカード（Mastercard(R)）を利用することでau PAY 残高の海外利用が可能でしたが、au PAY (コード支払い)の海外利用が可能になったことで、スマホのみでよりスムーズかつ便利に買い物や飲食などを楽しめるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343083/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343083/images/bodyimage2】
韓国をはじめアジア諸国ではスマホ決済が普及しており、交通機関や屋台などあらゆるシーンをカバーしています。
auペイメントは、2026年2月、各国のコード決済事業者と提携するEVONET Global Pte. Ltd. (本社：シンガポール、代表：James Zhao、以下 Evonet）と基本合意を締結しました。Evonetのネットワークを活用することで、国内で日常的に利用しているau PAY アプリが、韓国の加盟店でも利用できるようになりました。2026年4月以降、スマホ決済が普及している国・地域を中心に、本サービスの展開を目指していきます。
■本サービスの概要
利用可能加盟店：
韓国大手コード決済事業者「paybooc」の加盟店約30万店舗
＜利用可能な店舗の例＞
CU、Ediya Coffee、Lotte Duty Freeなど
※対象店舗は順次拡大予定
決済方式：
ストアスキャン方式（QRコード）
※オフラインコード支払いは利用できません。ご自身でネットワーク環境（ローミング、Wi-Fi、SIM、eSIM）のご用意をお願いします。
チャージ方法：
au PAY アプリに登録済みのチャージ方法でのチャージ
支払い/残高管理：
・現地での決済（au PAY 残高での支払い）
※au PAY マネーの残高から不足額をau PAY マネーライトに変換することで、残高種別を意識せず利用可能
・日本円および現地通貨での残高表示
・決済履歴表示
・為替レートの確認表示
ポイント特典：
日本円換算のau PAY 残高利用額200円ごとにPontaポイント1ポイントが加算されます。
ご利用手続き：
出国前に、au PAY アプリで本人確認（eKYC）をする必要があります。
本人確認（eKYC）についてはこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/outbound）をご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343083/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343083/images/bodyimage4】
（参考）
■Evonetについて
Evonetは、EVONET Global Pte. Ltd. とTIS株式会社が共同で事業企画し推進する各国コード決済ウォレットの加盟店開放ネットワークです。ユーザーを持つコード決済ウォレット事業者と加盟店を保有するコード決済事業者・アクワイアリング事業者間の取引処理だけでなく、資金精算や為替換算なども行うことで、クロスボーダーのコード決済を実現しています。また、コード決済ウォレットのクロスボーダー決済だけでなく、送金やトップアップのサービスも順次提供していく予定です。
