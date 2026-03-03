ブラシレス式ドライバードリルの世界市場2026年、グローバル市場規模（18V、20V、36V）・分析レポートを発表
2026年3月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ブラシレス式ドライバードリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ブラシレス式ドライバードリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界のブラシレス式ドライバードリル市場規模は2024年に2267百万米ドルと評価されています。2031年には3341百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は5.8％です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【製品概要と特性】
ブラシレス式ドライバードリルは、カーボンブラシの交換を必要としないブラシレスモーターを搭載した電動工具です。従来型と比較して耐久性が高く、出力効率に優れ、長寿命で安定した性能を発揮します。
穴あけやねじ締め作業に使用され、木材、金属、樹脂など多様な素材に対応します。家庭向けの作業から建設現場、専門的な保守作業まで幅広く活用されています。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別に市場規模を算出し、タイプ別および用途別の詳細な分析も行っています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理しています。これにより、世界および主要国における市場機会規模と将来成長性を明確にしています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場では、HiKOKI、DeWALT、Makita、Milwaukee、Metabo、Festool、Worx、Bosch、Erbauer、Einhell、Gazelle、Hilti、Ryobiなどが主要企業として挙げられます。
各社の企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最新動向を比較分析しています。技術革新、電圧性能の向上、軽量化設計、充電池技術の進歩が競争優位性を左右する要素となっています。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に18V、20V、36Vに分類されています。高電圧モデルは業務用途での需要が高く、中電圧帯は家庭用途を中心に安定した需要があります。用途別ではオンライン販売とオフライン販売に区分されています。
電子商取引の拡大によりオンライン販売比率は上昇傾向にあります。2020年から2031年までの各セグメントの数量および金額ベースの成長率を分析し、有望市場を特定しています。
________________________________________
【地域別分析】
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象としています。
各地域の販売数量、消費額、成長動向を比較し、主要国の市場特性を明らかにしています。北米および欧州では専門用途需要が堅調であり、アジア太平洋地域では建設投資の増加と家庭向け需要の拡大が市場成長を支えています。
________________________________________
【市場動向と産業構造】
市場成長の要因としては、住宅建設需要の増加、専門工具への需要拡大、充電式工具の普及が挙げられます。
