妊娠前・妊娠期・授乳期の女性の栄養摂取をサポートする チュアブルタブレット！ 「明治Mom’s Tablet」

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、妊娠前・妊娠期・授乳期の女性の栄養摂取をおいしくサポートする、水なしで服用できるチュアブルタイプのタブレット「明治Mom's Tablet」を2026年3月9日より全国で発売します。

不足しがちなビタミン8種※1、ミネラル3種※2を配合

さっぱりとしたヨーグルト風味※3

水なしで服用できるチュアブルタブレット

「明治Mom's Tablet」（60g）、希望小売価格：税込1,922円

妊娠ケア市場は伸長を続けており、2023年には100億円規模に到達※4しました。妊娠前・妊娠期・授乳期の栄養摂取に対する意識が高まっている一方で、国内における妊婦のビタミン・ミネラル群の摂取量は不足しがちであることがわかっています。

■厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」妊娠後期の基準値と

「令和元年国民健康・栄養調査」妊婦の摂取中央値の比較（当社調べ）

100年以上、粉ミルク事業を通じて赤ちゃんの発育・発達の研究を続けてきた中で、「赤ちゃんの確かな発育と未来は、ママの健康から始まる」ということを改めて実感し、おいしく続けやすい商品を通じて、適切な栄養摂取をサポートしたいという想いから本商品の発売に至りました。妊娠前・妊娠期・授乳期の女性への栄養摂取に関する調査※5でわかった「できるだけ食事と一緒に不足している栄養素を補いたい」というニーズに対応し、本商品は、通常の食事だけでは不足しがちな葉酸を含むビタミン8種と、鉄・カルシウムを含むミネラル3種を、1日３粒で補える設計にしています。さっぱりとしたおいしいヨーグルト風味で、水なしで服用できるチュアブルタブレットのため、いつでもどこでもおやつ感覚で気軽に手に取っていただけます。ジッパー付きで自立可能なパウチタイプのため、外出時の小腹満たしとしてもおすすめです。

本商品の発売を通じて、妊娠前・妊娠期・授乳期の女性の適切な栄養摂取をサポートしてまいります。

※1：パントテン酸、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

※2：カルシウム、鉄、マグネシウム

※3：ヨーグルト香料使用

※4：富士経済「フェムケア・オムケアサプリメント市場調査」より（2024年3月）

※5：当社調べ（2025年8月、ｎ＝1,817）