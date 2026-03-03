鳴神温泉 ななのゆ 3月7日は、ななのゆサウナの日 ななのゆ特性サウナハット着用の方、入浴料無料！
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、3月7日（土）「ななのゆサウナの日」にサウナーの皆さんを熱烈歓迎いたします。
ななのゆサウナの日には、玄関からウッドデッキ、脱衣室、そしてサウナ室まで七山産ユーカリを飾り香りを楽しんでいただきます。ななのゆ特性サウナハット着用のお客様は入浴料を無料とさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343027/images/bodyimage1】
【ななのゆサウナの日】概要
開催日：2026年3月7日（土）)
ななのゆ特性サウナハット着用の方は入浴料無料
七山産ユーカリを1本100円で特別販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343027/images/bodyimage2】
七山ユーカリについて
緑豊かな七山も、ここ数年高齢化と共に耕作放棄地が目立ってきました。旧七山村の若者達が中心になり草刈りなど景観整備に取り組んできましたが、思い切って耕作放棄地でユーカリ栽培を始めました。今では、国道沿いの美観を守るだけでなく、産直所はもちろん市場に出荷し花屋さんの店先に並ぶまでになりました。
ななのゆでは、国道沿いの草刈りなどを入浴券で応援すると共に、年2回、トトノエの日やサウナの日に七山産ユーカリを飾り香りを共有しています。
ななのゆへいらしたお客様も七山の美味しい空気と共にユーカリの素敵な香りをお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343027/images/bodyimage3】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 700円 17時以降 600円
子ども（4歳以上） 350円 17時以降 300円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,500円/1h、予約2,000円/1h
予約のお客様にはレンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343027/images/bodyimage4】
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
