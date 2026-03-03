EYストラテジー・アンド・コンサルティング監修、『ツーリズムビジネスの未来2026-2035』を日経BPから出版

■PEST（政治・経済・社会・技術）分析を軸に、ツーリズムビジネスの流れを7つの未来トレンドとして整理

■AIやXR、メタバースなどのデジタル技術の進化、インドなどアジアの巨大市場を背景に、各トレンドを踏まえた「25の未来シナリオ」を提示

■ツーリズムビジネスの変化により、IT、流通、自動車、医療、農林水産、エンタメなどの関連産業に与える影響を分析、10年後、多様な産業・業界で生まれる新しいビジネスチャンスを提示





EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 近藤 聡、以下EYSC）は、2026年3月3日、EYSCが監修・執筆した書籍『ツーリズムビジネスの未来2026-2035』が発行されることをお知らせします。変化が激しく不確実性の高い時代において、10年後の未来に向けた新しいビジネスを見通すためには、社会を取り巻くトレンドや、さまざまな未来への兆しを捉えることが重要です。

書籍についての概要： （日経BP社サイトより引用）

訪日外客によるインバウンド需要が本格化するツーリズムビジネス（旅行・観光産業）。コロナ禍によって壊滅的な打撃を受けた旅行・観光業界は、再び急成長の軌跡を描き始めています。実は、初めて4,000万人を超える訪日外客の需要は第一歩でしかありません。人々の価値観の変化、経済・生活のデジタル化、グローバル化などを背景に、今後10年でツーリズムビジネスは大きく変化し、ついに成長本番を迎えます。

本レポートは、世界と日本のツーリズム市場の現状を分析、インバウンド需要にとどまらず、さまざまな産業に影響を与えるツーリズムビジネスの本質を明らかにします。PEST（政治・経済・社会・技術）分析を軸にツーリズムビジネスの拡大を支える多くの動向を7つの未来トレンドとして整理。それぞれの未来トレンドに関連する25の未来シナリオを詳細に描き出します。その背景にあるAIやXR、メタバースなどのデジタル技術の進化はもちろん、巨大市場となるインドなどのアジアの国々についても分析。IT、流通、自動車、医療、農林水産、エンタメなどさまざまな周辺産業で新たに生まれるビジネスチャンスを提示します。

監修・執筆者代表 EYSC ストラテジック インパクト パートナー 平林 知高のコメント：

「2025年にインバウンド旅行者はついに4,000万人を超え、9.5兆円規模の経済効果をもたらしています。果たして、この活況は今後も継続し、2030年に6,000万人の目標を達成することは可能なのでしょうか。世界では、加速化するグローバル化への疑問、地政学的なリスクの高まり、人口動態の変化、AIをはじめとしたテクノロジーの進化等、大きく環境が変わりつつあります。こうしたトレンドを踏まえた上で、減少を続ける国内需要を補う意味で重要な市場であるツーリズムにおけるビジネスシナリオを各産業が描くことが、日本の、そして企業の成長に大きくつながると考えています。本レポートがそのきっかけになっていただけますと幸いです」

＜関連セミナーご案内＞

本レポートの発行を記念し、オンラインセミナーを開催します。セミナーでは、The Economist Group ディレクター ロドリゴ・ゴンザレス 氏、オートインサイト株式会社 代表 技術ジャーナリスト・編集者 鶴原 吉郎 氏、ADARA コマーシャルディレクター 森下 順子 氏、株式会社日経BP 総合研究所 未来ラボ所長 高橋 史忠 氏をお招きし、各専門家が考えるツーリズムの将来像について講演・ディスカッションします。

セミナータイトル：『ツーリズムビジネスの未来2026-2035』出版記念セミナー ～2035年、ツーリズムの地殻変動：世界の変化を捉えた日本のツーリズムの未来とは～

開催日時： 2026年3月12日（木）17:00～18:10

形式： オンライン

セミナーの詳細は下記をご覧ください。

2035年、ツーリズムの地殻変動：世界の変化を捉えた日本のツーリズムの未来とは

＜無料ダウンロードのご案内＞

本書籍は、特別編集版が無料でダウンロードすることができます。

書籍の詳細および購入、特別編集版の無料ダウンロードは、下記サイトをご確認ください。

ツーリズムビジネスの未来 2026-2035（日経BPウェブサイトへ）

＜レポート概要＞

『 ツーリズムビジネスの未来2026-2035』

監修・著者：

EYSC ストラテジック インパクト

Data Driven Re-Design Strategy Teamリーダー 平林 知高

著者（代表）：

EYSC ストラテジック インパクト

Data Driven Re-Design Strategy Team マネージャー 若竹 真亜久

発行：日経BP

目次：

エグゼクティブサマリー

世界と日本のツーリズムを取り巻く状況

政治・経済とツーリズムの未来

テクノロジーとツーリズムの未来

社会の変化とツーリズムの未来

グローバリゼーションの行方

人口動態と経済構造の変化

AIの進化と社会実装

テクノロジーによる体験価値の変化

気候変動の影響/日本のソフトパワー/アナログへの回帰

産業別のインパクト

価格：

書籍とオンラインサービスのセット：990,000円（10%税込）

書籍のみ：660,000円（10%税込）

〈EYについて〉

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。 データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

〈EYのコンサルティングサービスについて〉

EYのコンサルティングサービスは、人、テクノロジー、イノベーションの力でビジネスを変革し、より良い社会を構築していきます。私たちは、変革、すなわちトランスフォーメーションの領域で世界トップクラスのコンサルタントになることを目指しています。7万人を超えるEYのコンサルタントは、その多様性とスキルを生かして、人を中心に据え（humans@center）、迅速にテクノロジーを実用化し（technology@speed）、大規模にイノベーションを推進し（innovation@scale）、クライアントのトランスフォーメーションを支援します。これらの変革を推進することにより、人、クライアント、社会にとっての長期的価値を創造していきます。詳しくはey.com/ja_jp/consultingをご覧ください。