mozo ワンダーシティに2026年3月13日(金)「MidiUmi」が東海地区初出店！
mozo ワンダーシティ(名古屋市西区二方町40番)は、2026年3月13日(金)に東海地区初出店となる「MidiUmi」を1Fにオープンいたします。オープン記念のイベントもご用意してみなさまのご来店をお待ちしております。
■新しいお店をご紹介
東海地区初出店
2026年3月13日(金)オープン
MidiUmi 新店［1F］レディス
MidiUmi ロゴ
MidiUmi
simple / Casual
着る人の内面が出るシンプルさ
着る人が何時も生き生きするカジュアルさ
気取らない大人の普段着
それがテーマです。
【取扱いアイテム】
MidiUmi、Barbour、GYMPHLEX、FRED PERRY、adidas、SALOMON、
BIRKENSTOCK、BRADY、COSTA NOVA
【オープンイベント】
［1］期間中お買い上げのお客さま限定トートバッグプレゼント
トートバッグ
開催期間：2026年3月13日(金)～3月22日(日)
※限定100個
※画像はイメージです
［2］店舗限定商品販売 gathered wide shirt 限定カラー
gathered wide shirt 限定カラー
開催期間：2026年3月13日(金)～3月22日(日)
※なくなり次第終了
［3］mozoアプリ会員さま限定 MidiUmiオープン記念クーポン配信
開催期間：2026年3月13日(金)～3月22日(日)
内容 ：期間中、税込10,000円以上お買上げで1,000円OFFとなるクーポンを配信
※お一人さま1回限り
■mozo ワンダーシティ施設概要
所在地 ： 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番
事業者 ： 日本都市ファンド投資法人
運営・管理： イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海
施設規模 ： 敷地面積：約107,000m2 床面積：約244,000m2
営業時間 ： ショップ・サービス 10:00～21:00 レストラン 11:00～22:00
イオンスタイルワンダーシティ 9:00～23:00
※一部営業時間が異なる店舗・売場がございます。
施設HP ： https://www.mozo-wondercity.com/
■mozo ワンダーシティ位置図
map