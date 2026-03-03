mozo ワンダーシティ(名古屋市西区二方町40番)は、2026年3月13日(金)に東海地区初出店となる「MidiUmi」を1Fにオープンいたします。オープン記念のイベントもご用意してみなさまのご来店をお待ちしております。









■新しいお店をご紹介

東海地区初出店

2026年3月13日(金)オープン

MidiUmi 新店［1F］レディス





MidiUmi ロゴ

MidiUmi





simple / Casual

着る人の内面が出るシンプルさ

着る人が何時も生き生きするカジュアルさ

気取らない大人の普段着

それがテーマです。





【取扱いアイテム】

MidiUmi、Barbour、GYMPHLEX、FRED PERRY、adidas、SALOMON、

BIRKENSTOCK、BRADY、COSTA NOVA





【オープンイベント】

［1］期間中お買い上げのお客さま限定トートバッグプレゼント





トートバッグ





開催期間：2026年3月13日(金)～3月22日(日)

※限定100個

※画像はイメージです





［2］店舗限定商品販売 gathered wide shirt 限定カラー





gathered wide shirt 限定カラー





開催期間：2026年3月13日(金)～3月22日(日)

※なくなり次第終了





［3］mozoアプリ会員さま限定 MidiUmiオープン記念クーポン配信

開催期間：2026年3月13日(金)～3月22日(日)

内容 ：期間中、税込10,000円以上お買上げで1,000円OFFとなるクーポンを配信

※お一人さま1回限り









■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 ： 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 ： 日本都市ファンド投資法人

運営・管理： イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 ： 敷地面積：約107,000m2 床面積：約244,000m2

営業時間 ： ショップ・サービス 10:00～21:00 レストラン 11:00～22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00～23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場がございます。

施設HP ： https://www.mozo-wondercity.com/









■mozo ワンダーシティ位置図





map