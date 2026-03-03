東京・銀座にある高知県アンテナショップ「まるごと高知」は、2010年のオープンからの累計来店者数が1,000万人を突破し、2月20日から1ヶ月「ありがとう1,000万人キャンペーンを実施しています。





1,000万人達成記念ポスター





https://www.marugotokochi.com/thanks1000/









アンテナショップは、高知県産品の販路拡大(地産外商)の拠点として2010年8月に開店し、県の外郭団体である一般財団法人高知県地産外商公社(＝代表理事・戸田 泰史)が運営。年間の来店者数は16年度の76万3千人が最高で、コロナ禍の20年度に42万人台まで落ち込んだものの、その後は年54万～59万人で推移してきました。





これまで来店したお客様や、高知県の人たちに感謝を込めたキャンペーンでは、店頭で1,000円商品を販売したり、高知往復航空券が当たるSNSキャンペーンを実施しています。

また、3月5日を「こじゃんとありがとうの日」とし、午後3時に高知県出身でタレントの島崎和歌子さんが来店。高知家の姉さんとして、お客様にありがとうをお伝えします。





島崎和歌子さん