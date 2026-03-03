セイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）は、株式会社丹青社（以下 丹青社）、株式会社NOMAL（以下 NOMAL）、IKEUCHI ORGANIC株式会社（以下 IKEUCHI ORGANIC）との共創による新たなサステナブルアートプロジェクトを開始します。



「画像提供：丹青社 撮影：ライツ撮影事務所」

本プロジェクトは、4社の共創により、ものづくりの工程で生じる端材や余剰素材に新たな価値を見出し、アーティストの表現とテクノロジーを掛け合わせることで創造へとつなげるアップサイクルを目指したプロジェクトです。

エプソンは、オーガニックコットンタオルの製造過程で発生する端材を、独自の「ドライファイバーテクノロジー（DFT）」によってボードへと再生します。そのボードにアーティストの作品をエプソンのガーメントプリンターで高精細にプリントし、“一点物のアート”として制作します。廃棄される可能性のあった素材にアーティストの表現とエプソンのテクノロジーを掛け合わせることで、循環型社会の実現に向けた新たなアプローチを提案します。

なお、アートは2026年3月3日より、NOMALが運営するECサイト「WASABI」にて販売を開始します。

【サステナブルアートプロジェクト概要】

■ ドライファイバーテクノロジーで端材を新たなアート素材へ

端材の再生には、エプソンが開発した「ドライファイバーテクノロジー（DFT）」を使用しています。DFTは、水をほとんど使わず衝撃力で繊維化する独自技術で、環境負荷を大きく低減できるサステナブルな素材創出を可能にします。この技術により、タオル端材はしっかりとした質感を持つボードに生まれ変わり、コットン由来の温かみや風合いを活かした新たなアート表現が実現します。

■ アーティスト作品をプリントした“一点物のプロダクト”

再生したボードには、プロジェクトに賛同するアーティストの作品を高精細プリントで表現。コットン素材の繊維の表情や端材形状の違いにより、ひとつひとつ微細な個性が生まれるため、同じものは二つとありません。インテリアとしてもアートとしても楽しめる、ユニークで特別なプロダクトに仕上がります。

■ 販売について

販売開始：2026年3月3日（火）

ECサイト：NOMAL運営ECサイト「WASABI」

今後、アーティストラインナップやバリエーションなどの詳細は、ECサイトおよび公式SNSにて順次発信予定です。

今後も4社は連携を強化し、よりサステナブルで魅力あるものづくりモデルの構築を目指してまいります。また、エプソンは、環境負荷低減を実現する商品・サービスの提供および環境に関する社会的ニーズに応える技術開発を通して、社会の持続的発展に貢献してまいります。

【プロジェクト参画企業と各社の役割】

◇ 株式会社丹青社｜プロジェクト全体の企画・統括

https://www.tanseisha.co.jp/

◇ IKEUCHI ORGANIC株式会社｜オーガニックコットン端材の提供

https://www.ikeuchi.org/

◇ 株式会社NOMAL｜アーティストアサイン、ECサイト「WASABI」運営

https://nomal.jp/

ECサイト「WASABI」：https://wasabi-nomal.com/

◇ セイコーエプソン株式会社｜ドライファイバーテクノロジーによる繊維化・ボード製作

https://www.epson.jp/prod/smartcycle/dft.htm

※解繊およびボード制作の協力：株式会社イングスシナノ（長野県下諏訪町）

異業種共創コンソーシアム「point 0」での議論がきっかけとなり、4社の共創が実現しました。

【参考】本件に関する各社のニュースリリースはこちら

株式会社丹青社 https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-70338

株式会社NOMAL https://wasabi-nomal.com/blogs/news/dft-art

