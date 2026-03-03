金沢工業大学では、2026年度前学期（4月8日（水）～7月31日（金））に実施する「社会人共学者」制度の参加者を、2026年3月2日（月）より募集しております。

最終受付は6月26日（金）まで、随時申し込みが可能です。

社会人が大学授業へ参画し、学生とのディスカッションや実務経験を活かした講話を行うことで、学生の学習意欲と応用力の向上を図ることを目的としています。

＜社会人共学者ホームページ＞

https://www.kanazawa-it.ac.jp/cocreator/

「社会人共学者」は、企業・自治体・団体等で勤務する社会人が授業に参画し、教室での対話、講話、講評などを行う、金沢工業大学独自の共創教育制度です。

社会人にとっても、20歳前後の学生との学び合いを通して新たな視点を得られるほか、日々の業務に活かす知識・技術のアップデート（学び直し）の機会となります。

2026年度前学期は、教養科目１分野（英語）および専門科目９分野（機械工学／ロボティクス／電気電子工学／環境土木工学／メディア情報／経営／心理科学／バイオ・化学／建築）において、合計30科目を募集対象としています。

【募集概要】（2026年度前学期）

● 授業開講期間：2026年4月8日（水）～ 2026年7月31日（金）

※期間内で随時参加可（担当教員と調整）

● 受付期間：2026年3月2日（月）～ 6月26日（金）

● 募集科目：10分野30科目 ※詳細は下記PDFをご覧ください。

https://www.kanazawa-it.ac.jp/cocreator/download/pamphlet_cocreator.pdf

●参加対象：

・企業・自治体・団体等に勤務されている方

・本学卒業生

・目的や目標を持ち、学生と共に学び合う意欲のある社会人の方

（詳細は募集パンフレットをご確認ください）

● 参加料：無料

● 参加形態：対面授業（扇が丘キャンパス）を中心に、一部科目でオンライン参加が可能。

● 授業時間：

1時限 8:40-10:20、2時限 10:35-12:15、

3時限 13:15-14:55、4時限 15:10-16:50

● 参加回数：1回～複数回（担当教員と相談の上決定）

【申請方法】

１． 金沢工業大学 社会人共学者申請書（Excel）をご提出ください。

所属企業等の所属長または上司による推薦が必要です。

※本学卒業生は推薦書を免除します。

２．学内手続き

書類確認および面談を経て、参加開始となります。

社会人共学者の参加の様子（2025年度後学期）























