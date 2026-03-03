金沢工業大学バイオ・化学部 生命・ 応用バイオ学科の学生による「未来の高峰譲吉博士は君だ！発酵産業活性化プロジェクト」（学生15名）では、⾼尾台中学校（金沢市高尾台1丁目128番地）の２年⽣を対象とした科学実験教室「高峰譲吉博士の研究から学ぶ。麹菌による出現酵素の実験」を2026年3⽉10⽇(火)に行います。

当科学実験教室では、郷土の偉人、高峰譲吉博士が用いた「麹菌」が生成する酵素について学びます。高峰博士は、麦のふすまを培養してアミラーゼを抽出し、消化酵素の「タカジアスターゼ」を開発しました。定性実験では、麹菌からデンプンを分解する酵素が生成されていることを確かめ、定量実験ではグルコース量をグルコース試験紙で測定し、酵素の力を目で見て確認します。

科学実験教室のスケジュール

９時35分～10時25分 第二限

10時35分～11時25分 第三限

11時35分～12時25分 第四限







