株式会社物流応援団(所在地：愛知県大府市、代表：山田 泰壮)が展開している「社内デマルシェ」は「昼食も晩のおかずも社内で買えちゃう。」をコンセプトに契約企業の社内に冷凍ショーケースを設置し、晩のおかずになる老舗精肉店のお肉商品から社内で食べるナショナルブランドのレンチン商品を他店に負けない価格帯で販売し、導入企業のES向上に貢献しています。





「従業員様に喜んでいただきたい！」

そんな思いで開始した「社内デマルシェ」のサービスに多くの企業がご賛同いただき、2026年2月現在で40台ご契約いただくことが出来ました。





設置写真





当初はグループ会社でお取引のある老舗精肉メーカー様の冷凍お肉商品の販売を開始、その後設置企業様から頂いたご要望をヒントにナショナルブランドのレンチン商品の販売も開始致しました。そして2026年からはSDGsの一環として“賞味期限前に販売期限を迎える商品”を従業員へ無料でご提供するサービスを開始しております。

更に設置企業様から「調理のいらない手軽に食べられるお肉商品が欲しい」とのご要望をいただき、この度新商品として「若どり炭火焼」の販売を開始いたしました。

レンジ調理で、手軽にお召し上がり頂けます。

ごはんのおかずに、お酒のおつまみに、販売直後からすでに大変ご好評頂いております。





若鶏の炭火焼





今後もお客様のご要望にフレキシブルにお応えし、より多くの企業様に長くご利用いただけるサービスに成長させてまいります。





ご興味を頂けた企業はお気軽に当社までお問合せ下さい。

URL： https://www.instagram.com/coldemarche/









≪社内デマルシェご紹介≫

■提供背景

サービス開始から約2年、ご依頼企業多数で設置企業が増加中です。

時代と共に従業員さんの満足度アップは企業の命題です。

ランチはもちろん夜食でも食べられる冷凍食品のレパートリーを増やす事で、タイムパフォーマンスが高いサービスを提供しております。

お仕事や家事でお忙しい主婦の皆さんや単身の男性にも大人気です。





チャーハン





パスタ





スナック

































■サービスの特徴

・初期費用ゼロ！設置はもちろん、商品補充、現金回収は当社にお任せください。

・忙しい仕事の合間に食事がとれ、甘いおやつも準備がございます。

・ほぼ原価でご購入いただけます。

・ご購入方法は、現金だけでなくPayPayも可能。

・ランチミーティング、コミュニケーションツールとしてもご活用ください。









■ご利用の流れ

・初期費用ゼロで、冷凍ショーケースを設置。

・月額サービス料金33,000円(税込)＊年払い特割制度あり

・デリバリー～補充～集金業務は、全て当社スタッフが行なうので、手間いらずです。

・購入数と集金額の差額は、当社負担なので安心。









■サービス概要

サービス名：社内デマルシェ

提供開始日：即日対応可能





ストッカー





■会社概要

商号 ： 株式会社物流応援団

代表者 ： 代表取締役 山田 泰壮(やすお)

所在地 ： 〒474-0001 愛知県大府市北崎町遠山240

設立 ： 2000年5月

事業内容： 書籍販売、食品販売

資本金 ： 100万円

URL ： https://www.instagram.com/coldemarche/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社物流応援団 お客様相談窓口

TEL：0562-38-6636