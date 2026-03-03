サウナルーム





株式会社ライフSaunaHaxは、PSE認証済の電気サウナストーブと不燃構造サウナルーム、医学博士監修の冷水浴機(チラー機)を開発・販売・設置する岐阜県大垣市の建築会社です。輸入するだけの会社と違い、自社工場のテスト室で実使用環境の検証を重ね、設計・開発・製造を一貫して実施しています。サウナ事業を開始して2年ですが、サウナルームの安全機構には独自の技術も盛り込み、5重の安全機構で利用者の方の安全・安心をお届けします。

また、業務用では法規対応により(消防、建築、保険課)施工負担を軽減し、350件超の施工実績と冷水機200台超の導入実績を有します。個人用でも業務用と同様の構成にして、個人宅での安心・安全をお届けします。

このたび当社は、2026年3月3日(火)～3月6日(金)に東京ビッグサイトで行われる「建築・建材展」に、5重の安全機構を備えたオリジナルサウナルームとサウナストーブ、チラー機を展示いたします。









＜展示品1.＞

【5重の安全機構を盛り込んだサウナルーム(Kuutio：クーティオシリーズ)】

1. サウナルーム内の素材は座面(岐阜県製ヒノキ材)以外は全て不燃材を使用

2. サウナストーブはひし形PSE認証済(オリジナル製品)SaunaHax(R)-e(サウナハックス-イー)

3. サウナコントロールパネルの設定最大温度が110℃で、連続使用時間は最大6時間で自動OFF

4. サウナストーブ内に温度ヒューズ、更にサウナルーム内(*1)にも温度ヒューズ追加可能

5. 緊急ボタンを押すとサウナストーブが電源OFF、更に(*2)警備会社への発報や登録した電話番号への自動発報機能

6. タイマー連動やWiFiによる遠隔操作、オートローリュなどの各種オプション品









【製品の安全の特徴5つとその他】

1. サウナルーム内の素材は座面(岐阜県製ヒノキ材)以外は全て不燃材を使用

サウナルーム内の素材は座面の木材以外は全て不燃材を使用し、万が一、サウナルーム内で発火しても、サウナルーム内自体のみの燃焼で終わることから、周囲への延焼のリスクが大幅に減少します。特に、屋内用サウナルームの不燃性能は重要です。輸入品で良くある木材で製造されたサウナルームは、ルーム内で発火した場合、簡単に燃え広がり、周囲の家屋も延焼し、甚大な被害をもたらします。





サウナルーム





2. サウナストーブはひし形PSE認証済(オリジナル製品)SaunaHax(R)-e(サウナハックス-イー)

電気式サウナストーブは当社のオリジナル製品です。11KW、6KW、3KW、2.5KW、2KW(開発中)のシリーズを有しています。

設計段階から工場と関わって、安全性を高めて日本の電気安全基準である、PSE認証、しかも高温になる製品の為、最高安全規格のひし形PSE認証を取得済です。実際にヨーロッパのCE規格などのストーブでは、テスト中に発火したケースも実際に確認しております。日本ではひし形PSE認証を取得していないストーブは違法です。





PSE認証済オリジナルサウナストーブ





3. サウナコントロールパネルの設定最大温度が110℃で、連続使用時間は最大6時間で自動OFF

サウナコントロールでの設定温度は50℃から110℃までとし、サウナルーム内に設置された温度センサーからの情報で自動で温度を維持します。また、6時間以上の連続運転が出来ない(*3)ようになっており、電源の消し忘れなどにも自動で電源OFFすることから安全性が高まります。





4. サウナストーブ内に温度ヒューズ、更にサウナルーム内にも温度ヒューズ追加可能

もし、万が一、温度センサーやコントロールパネルに問題が起きた場合でも、温度制御系以外に単純に温度が上がりすぎれば機能する機械式の温度ヒューズをストーブ内に実装しています。また、サウナストーブからの発火ではなくサウナ室内で何かが燃えた際にも作動する機械式の温度ヒューズを設置することもオプションで可能です。





5. 緊急ボタンを押すとサウナストーブが電源OFF、更に 警備会社への発報や登録した電話番号への自動発報機能

当社は自社設計の強みを活かし、緊急ボタンを押された際にはサウナストーブの電源が強制的に電源OFFになります。また、オプションとして、警報音付ライトの連動や、警備会社への緊急通報発報が可能です。また、インターネット回線を利用して、設定された電話番号へ自動で発信するシステムを準備中です。





5重の安全機構が備わったサウナルーム





6. タイマー連動やWiFiによる遠隔操作、オートローリュなどの各種オプション品

当社は輸入した製品をただ売るだけの会社ではありません。お客様の利用ニーズから、様々なオプション機能を追加中です。ビジネス用途で定時での電源ON、OFFなどの利用や、個人用途で帰宅前に電源を入れるWiFiコントロールシステムや、お客様の利用の誤りが多い、ローリュにつきましても、オートローリュを開発して、設定により様々な演出ができるシステムを開発しております。









＜展示品2.＞

【水温3℃から42℃まで設定可能。夏はチラー浴槽、冬はお風呂に。通年使用可能な高機能チラー機、PlungeX(R)(プランジェックス)】

当社ではサウナを設置販売する際に、特に都市部のお客様からはほとんどが標準で同時購入されます。従来の水を冷やすだけのチラー機ですと、冬場は逆に水道水温度が10℃程度になり、冷たすぎて入れないというサウナ初心者や女性のお客様がいらっしゃいます。当社のチラー機は、加温機能もありますので、通常のサウナ施設で多い15℃に温度設定であれば、夏場は冷やして15℃を維持、冬場は加温して15℃を維持する機能があるので、通年使用出来ます。また、42℃(オプションで45℃)まで加温出来るので、冬場は冷水浴槽へは水道水をそのまま使用し、温浴装置として使用することもできて経済的です。





オリジナルチラー機

浴槽一体型PlungeX





■「PlungeX(R)(*4)」とは？ ── 一台で“冷水浴”と“温浴”を実現

「PlungeX(R)(プランジエックス)」は、サウナ後のアイスバスやアスリートのクールダウン、リラクゼーション入浴、免疫機能向上、アンチエイジング、美容、自己能力の向上など、幅広いシーンでの温冷療法に対応する多機能ホット＆チラー機です。

最大の特徴は、次の3点に集約されます。

水温3℃で超冷水浴

加温して温浴も可能





(1)【水温3(0)℃～42(45)℃を自由に設定可能】

独自開発の冷却・加温システムを搭載し、冷水3℃のアイスバスから、温浴42℃まで、ユーザーの好みに応じて温度調整が可能です。設定はディスプレイから簡単に行え、温度変化もスムーズ。

※業務用サウナやジムでの使用にも耐える冷却・加温能力を確保しています。(ご希望により0℃～45℃のエクストリーム仕様も製作可能です)





(2)【浴槽一体モデルと、機械のみの別体モデル】

一般的なチラー機器は、浴槽とは別に設置する必要がありますが、PlungeX(R)はチラー・加温機能を内蔵した一体式構造の物も製造しています。

そのため、設置スペースを最小限に抑えながら、高性能な温度制御が可能です。日本の賃貸住宅やジム、更衣室にも導入しやすいサイズ設計(幅73cm奥行き140cm)。

一般的な浴槽へ接続して、温・冷浴を楽しむ別体モデルも用意しております。





(3)【“ととのう”を科学的にデザインした深型浴槽】

水深110cmの深型構造は、下半身をしっかり水圧で包み込み、効果的な血流促進・副交感神経優位化を促します。温冷交代浴において重要な「温度差×水圧×姿勢」が、医学的根拠に基づいて設計されています。

※別体モデルは接続する浴槽によります。









■開発者：佐藤 啓壮 ── 医学的知見から生まれた超交代浴

この製品の企画・設計を手がけたのは、佐藤啓壮(さとう・けいそう)氏。理学療法士・鍼灸師・医学博士として、これまで延べ20年以上のアスリートや慢性疼痛患者にリハビリ・ケアを行ってきた専門家で、フィンランドの大学との共同研究歴が有り、その際に体験したサウナ後に凍った湖面で冷水浴を行うAvanto(アヴァント)を体験し、水温0.2℃～0.4℃の冷水浴の虜に。今回の製品を企画・設計しました。





佐藤氏は、サウナと冷水浴の生理学的効果に注目し、交感神経と副交感神経のスイッチを意図的に制御する“超交代浴”の実践的理論を構築。今回の「PlungeX(R)」は、まさにその知見を機器に落とし込んだ集大成といえます。









■会場限定配布！『トトノウ超交代浴入門』特別抜粋版

今回、出展記念として佐藤氏が執筆した書籍『トトノウ超交代浴入門──科学で読み解く、温冷交代浴で“ととのう”パフォーマンス向上法』の特別抜粋版冊子(非売品)を会場にて限定無料配布いたします。冷水浴に抵抗のある日本人へ、自身の実践経験と科学的エビデンスを織り交ぜた読み物になっています。

本書では、温冷浴の最新研究、メカニズム、実践手順、温度の目安、トトノイのフィジカル、メンタル効果などが科学的エビデンスに基づいて分かりやすく解説されています。

特に、アスリート、サウナー、温冷刺激に興味のあるトレーナー・治療家にとっても、これから冷水浴を始めたい超初心者にも極めて実践的な知識が詰まった1冊です。





トトノウ超交代浴入門





■「PlungeX(R)」はこんな方におすすめです

サウナ後に本格的な冷水浴を自宅で行いたい方

運動後や筋肉痛時のセルフケアをしたい方

超交代浴入浴でストレス軽減や睡眠改善を図りたい方

温冷交代浴を本格的に導入したいトレーナー・治療家

美容やアンチエイジングを目的とした“温冷美容”に取り組みたい方





浴槽一体型PlungeX





【PlungeX(R)(プランジェックス)浴槽一体型仕様】

サイズ ：幅 73cm／奥行き 140cm／高さ 120cm

重さ(乾燥重量) 約180kg／水量 約450L

電源 ：100V(50／60Hz)15A

設定可能温度 ：1℃～45℃(設定温度に達した後は、自動で設定水温で維持)

冷却能力 ：2.7KW

消毒方式 ：オゾン殺菌、カートリッジフィルター

認証 ：PSE、CE、IPX4

冷却時間 ：目安として室温28℃で水温25℃から5℃まで冷却する場合、

約7時間

加温時間 ：目安として室温28℃で水温25℃から43℃まで加温する場合、

約1.5時間

公衆浴場法対応：可(別途申請、及び部品追加が必要。詳しくはお問合せを)





【PlungeX(R)(プランジェックス)別体型仕様】

サイズ ：幅 36cm／奥行き 55cm／高さ 50cm

重さ(乾燥重量) 約13kg

電源 ：100V(50／60Hz)10A

設定可能温度 ：3℃～42℃(設定温度に達した後は、自動で設定水温で維持)

※オプションで0℃～45℃まで可能

冷却能力 ：1.5KW

消毒方式 ：オゾン殺菌、カートリッジフィルター

認証 ：PSE、CE、IPX4

冷却時間 ：目安として室温28℃で水温25℃から5℃まで冷却する場合、

約4時間

加温時間 ：目安として室温28℃で水温25℃から43℃まで加温する場合、

約2時間

公衆浴場法対応：可(別途申請、及び部品追加が必要。詳しくはお問合せを)









■展示会情報(第38回建築・建材展)

展示会ホームページ： https://messe.nikkei.co.jp/ac/

会期 ： 2026年3月3日(火)～3月6日(金)

会場 ： 東京ビッグサイト 西展示棟

ブース名 ： (株)ライフ(ブース番号：AC2341)

内容 ： サウナルーム、ストーブ、チラー機実機展示

特典 ： 『B2B向けサウナビジネス冊子』の無料配布(先着順）









■お問い合わせ

製品や導入、出展に関する詳細・お問い合わせは下記までご連絡ください。

詳しくは、 info@saunahax.com までお問い合わせ下さい。





ホームページ： https://www.saunahax.com

Facebook ： https://www.facebook.com/saunahax

Instagram ： https://www.instagram.com/saunahax

※SaunaHax、及びサウナハックスは商標(6521882号)取得済です。PlungeX(R)(プランジェックス)、及び超交代浴は商標登録出願中です。









■会社概要

商号 ： 株式会社ライフ

代表者 ： 藤塚 直人

所在地 ： 〒503-0801 岐阜県大垣市和合新町1丁目15番地 中村第3ビル1階

設立 ： 2016年10月

事業内容： 建築・リフォーム

資本金 ： 2,800万円

URL ： https://saunahax.com









*1 サウナルーム内温度ヒューズはオプション

*2 警備会社への発報や登録した電話番号への自動発報機能はそれぞれオプション

*3 6時間以上の運転や、タイマー運転、WiFiによる遠隔操作も可能です。オプションになります

*4 「PlungeX(プランジェックス)」は商標登録出願中