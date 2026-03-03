熱海の海鮮エンターテインメント食堂「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営会社：株式会社夢タカラ)は、現在静岡県内で8店舗を展開しており、この春2026年3月より春限定イベント「桜祭り」を開催いたします！桜が舞うこの季節に合わせ、旬の魚「真鯛」を使用した華やかな海鮮丼をご用意しました。この季節だけの特別な海鮮丼で、春の訪れをご体感ください。

(※御殿場アウトレットおさかな食堂は2026年3月23日からの販売となります。)





桜舞い散る海鮮丼フェア「桜祭り」開幕





■春を届ける。今しか味わえない旬を

今回のイベントの主役は「真鯛」。春になると真鯛は「桜鯛」とも呼ばれます。3月から6月が産卵期である真鯛は、体の中に栄養をたっぷりと溜め込んでいるため、ぎゅっと旨みが濃縮されています。引き締まった身は、淡白ながら風味豊かな味わいが持ち味です。ほんのり桜色に染まるのはこの季節だけの姿。熱海の海の恵みと、春の訪れを一緒に届けたい、そんな想いをこめた商品をご用意いたしました！春の山で桜が舞い散るような演出の「桜舞い散るてっぺん丼」をはじめ、カニ爪が魚の形をした最中を持ち上げるインパクトのある「お魚とったどー！丼」など、春の訪れを目で楽しみ、口で味わい、心に残す一杯です。この瞬間の旬を逃さずに。今年だけの春をおいしくたのしく、ご堪能ください。





桜祭りメニュー





開催期間：2026年3月1日(日)～2026年4月12日(日)

販売店舗： 熱海銀座おさかな食堂

熱海駅前おさかな丼屋

熱海渚町おさかな丼屋ビストロ

熱海銀座おさかな食堂はなれ

熱海おさかな大食堂

熱海おさかな食堂*

熱海おさかな食堂炙り家

*御殿場アウトレット熱海おさかな食堂は2026年3月23日からの販売となります。









■桜祭り春限定メニュー

【お魚とったどー！丼 ～8種桶丼～】

価格：3,280円(税抜)／3,608円(税込)

アレルギー：エビ、カニ、小麦、いくら、大豆

※本製品で使用しているしらすはえび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。





豪快！春の海を丸ごと味わう。

旬の真鯛をはじめ、本マグロ、金目鯛、桜えび、しらす、カニ、いくらと魚の形をした桜最中。カニが高く持ち上げる最中は、思わず「お魚とったどー！」と声に出したくなること間違いなし！

桶いっぱいの春の味わいをぜひこの機会にお楽しみください！





お魚とったどー！丼 ～8種桶丼～





【桜舞い散るてっぺん丼】

価格：2,480円(税抜)／2,728円(税込)

アレルギー：エビ・小麦・いくら・大豆





器いっぱいに咲き誇る、春のご馳走。

今が旬の真鯛とまぐろを盛り付け、てっぺんにはうに、いくら、ネギトロ、桜えび、最後に桜塩をあしらい、まるで春の山に桜が舞うかのような演出で、春を堪能できる一品です。





桜舞い散るてっぺん丼





【桜ちらし海鮮丼】

価格：1,780円(税抜)／1,958円(税込)

アレルギー：エビ・卵・小麦・さけ・大豆・ゴマ

春を散りばめた一杯。

まぐろ、鯛、サーモン、とびっこ、桜えびなど彩り豊かに散りばめた春らしい一杯です。香ばしく香る桜エビと、プチプチ食感のとびっこがアクセントに。この季節だけの春の海鮮ちらしをぜひお楽しみください！





桜ちらし海鮮丼





【春うらら5種丼】

価格：2,280円(税抜)／2,508円(税込)

アレルギー：カニ・エビ・小麦・いくら・大豆





やわらかな春の日差しをそのまま丼に。今が旬の真鯛を中心に、桜えび、いくら、金目鯛、かにをのせた春を感じる5種の海の幸を彩り豊かに盛り込んだ丼です。春を気軽に楽しみたい方におすすめの季節限定丼です。





春うらら5種丼





【春芽吹きあさり汁】

価格：430円(税抜)／473円(税込)

アレルギー： 乳成分、大豆

旨みあふれる、春のひと椀

旬を迎えるあさりは、産卵前で身がふっくらと育ち、旨みが濃くなる季節。そんな今だけのあさりをたっぷり使った、春限定のあさり汁です。

今が一番美味しい、旬のあさりをぜひご堪能ください。





【伊豆ほっこり春潮セット】

あさり汁＆ぐり茶(あら汁も選べます)

価格：500円(税抜)／550円(税込)

アレルギー：乳成分、大豆





今が旬の「あさり汁」と、伊豆の名産「ぐり茶」が今だけ限定セットメニューに！

通常税込価格が836円が、今だけセット価格で550円とお得にお楽しみいただけます。「あさり汁」だけではなく、当店自慢の「あら汁」もお選びいただけます。ぜひこの機会にお得に春を満喫してみてください！









■おさかな食堂系列店について

「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営会社：株式会社夢タカラ)は、おさかな食堂系列店の旗艦店(1号店）として、2019年8月にオープンし、現在は熱海市を中心に7店舗展開しております。また御殿場プレミアム・アウトレット内にも姉妹店がございます。

100年以上続く老舗のアパレル店舗をリノベーションした当店は「飲食店を通して、地域のタカラを伝えていく。」をコンセプトに掲げ、全8店舗で熱海のタカラである「海鮮」の魅力を発信しています。

熱海でしか味わえない脂乗り抜群の「地魚」をはじめとした、いろいろなお魚の魅力を味わってほしい。意外と知られていませんが、熱海市内には網代や伊豆山、大熱海に初島など、実に数多くの漁港があります。そして熱海の漁港は、アジや網代サバ、熱海サーモンに金目鯛、貝・エビ類など豊富な魚介類が水揚げされる、「 地魚 」の宝庫なのです。熱海ならではの魅力あふれる海鮮をお届けしています。













■店舗概要

〈熱海銀座周辺〉

◆熱海銀座おさかな食堂

所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町8-8

アクセス ： JR熱海駅 徒歩14分

TEL ： 0557-82-3715

営業時間 ： ランチ 11：00～15：00(L.O. 14：30)

ディナー 17：00～21：00(L.O. 20：00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル30席／カウンター23席／座敷12席

URL ： https://www.osakana-atami.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakanashokudo/





熱海銀座おさかな食堂





◆熱海銀座おさかな食堂はなれ

所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町6-6

アクセス： JR熱海駅 徒歩14分

TEL ： 0557-55-7171

営業時間： 朝食 8：00～11：00(L.O. 10：00)

ランチ11：00～16：00(L.O. 15：00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

席数 ： テーブル60席

URL ： https://www.osakana-hanare.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_hanare/





熱海銀座おさかな食堂はなれ





◆熱海渚町おさかな丼屋ビストロ

所在地 ： 〒413-0014 熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F

アクセス ： JR熱海駅 徒歩16分

TEL ： 0557-83-7055

営業時間 ： ＜平日＞

ランチ 11：00～16：30(L.O.16：00)

ディナー 17：00～21：00

＜土日祝＞

11：00～21：00(L.O.20：00、テイクアウトL.O.18：00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 木曜が主になります。詳しくは店舗のSNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル52席

URL ： https://www.osakana-bistro.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_bistro/





熱海渚町おさかな丼屋ビストロ





◆熱海銀座おさかな食堂炙り家

所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町4-9

アクセス ： JR熱海駅 徒歩15分

TEL ： 0557-35-9790

営業時間 ： ランチ 平日 12：00～16：00(L.O.15：00)

土日祝 12：00～16：00(L.O.15：00)

ディナー 平日 16：00～22：00(L.O.21：00)

土日祝 16：00～22：00(L.O.21：00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 祝日・繁忙期を除く月曜日

詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

座席 ： テーブル29席

URL ： https://www.osakana-aburiya.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_aburiya/





熱海おさかな食堂炙り家





〈駅前エリア〉

◆熱海おさかな大食堂

所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F

アクセス： JR熱海駅 徒歩3分

TEL ： 0557-48-6855

営業時間： ランチ 11：00～15：00(L.O. 14：30)

ディナー 17：00～21：00(L.O. 20：00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル85席

URL ： https://www.osakana-daishokudo.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_daisyokudo/





熱海おさかな食堂





◆熱海駅前おさかな丼屋

所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-7

アクセス： JR熱海駅 徒歩2分

TEL ： 0557-81-3339

営業時間： イートイン 10：00～17：00

テイクアウト 10：00～17：00

定休日 ： 不定休 月曜日が主になります。詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

座席 ： テーブル18席

URL ： https://www.osakanadon-atami.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakanadon.atami/





熱海駅前おさかな丼屋





〈御殿場エリア〉

◆熱海おさかな食堂

所在地 ： 〒412-0023

御殿場市深沢1312 御殿場プレミアム・アウトレット2065区

アクセス： 東京駅、新宿駅など主要駅より直行高速バスあり

TEL ： 0550-84-8040

営業時間： 入店の整理券を9時半から配布しております。季節によって変動あり。

3月～11月： 11：00～20：00(L.O.19：00)

12月～1月： 平日 11：00～19：00(L.O.18：00)

休日 11：00～20：00(L.O.19：00)

2月 ： 11：00～19：00(L.O.18：00)

定休日 ： 施設休館日に準ずる

座席 ： テーブル60席

URL ： https://www.osakana-gpo.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_gpo/









■会社概要

会社名 ： 株式会社夢タカラ

所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室

代表者 ： 代表取締役 下鳥正人

設立 ： 2007年8月

事業内容 ： 農産物直売所運営・飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング

資本金 ： 1,000万円

公式サイト： https://www.yumetakara.com/





