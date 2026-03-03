かね貞の人気商品がリニューアルして登場『もっち餅』が3月1日(日)より発売開始！

株式会社かね貞

魚肉ねりものメーカーの株式会社かね貞(https://www.kanesada.com/)（本社：愛知県みよし市、代表取締役会長：松原邦夫）は人気商品『もっち餅』をリニューアルし、2026年3月1日（日）より全国の小売量販店にて販売開始いたしました。

『もっち餅』は、タピオカ加工澱粉やポテトフレークとお魚のすり身を練り込んだ、その名の通り“もっちり”とした食感が特長の商品です。最大の魅力は、やわらかさと弾力を両立させた“もっちり食感”。時間が経っても食感を楽しめるよう原料配合を工夫し、食べ応えのある弾力と口当たりの良さを実現しています。

今回のリニューアルでは、従来の細長い形状から、お餅のような長方形へと刷新。焼く・煮る・揚げるなどの調理アレンジがしやすくなり、より幅広いシーンに対応できる商品へと進化しました。

ポテトフレークを使用しているため、焼けばポテトの香ばしい風味が引き立ち、外はこんがり中はもっちりとした食感に。鍋料理に加えるのはもちろん、チーズ焼きやトッポギ風アレンジなど洋風・韓国風メニューにも活用することができます。味付け次第でおかずやおつまみ、おやつにもなる汎用性の高さも特長です。

幅広い世代に楽しんでいただける、毎日の食卓に新たな選択肢を提案する練り物として、日常の食事から季節のイベントメニューまで多彩なシーンで活躍します。

■商品詳細

・商品名：もっち餅

・発売日：2026年3月1日(日)

・規格：4枚

・販売エリア・チャネル：全国の小売販売店

・希望小売価格：218円（税抜き）/236円（税込み）

〈アレンジレシピ〉

『もっち餅』おすすめの調理レシピはこちら

かね貞の公式Instagram＠kanesada_nelicatessen(https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/?hl=ja)をチェック！

▲チーズ焼き風アレンジ▲トッポギ風アレンジ▲磯辺焼き風アレンジ(https://www.instagram.com/p/DVYFKa6jxMY/?hl=ja)

＜会社概要＞

社名： 株式会社かね貞

本社： 愛知県みよし市莇生町上永井田48-2

代表： 代表取締役会長 松原邦夫

創業： 1925年（大正14年）

設立： 1966年（昭和41年）8月

資本金： 6,000万円

従業員数： 1,600名

売上高： 276億（2024年度）

事業内容： 魚肉ねり製品の製造及び販売、

直営店86店舗* の運営（2026年2月現在）

*ねり伝：15店舗、カネサダ：62店舗、ねり助：9店舗

HPアドレス： https://www.kanesada.com/

twitter： https://twitter.com/NelicaShop

Instagram： https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/