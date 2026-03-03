かね貞の人気商品がリニューアルして登場『もっち餅』が3月1日(日)より発売開始！
魚肉ねりものメーカーの株式会社かね貞(https://www.kanesada.com/)（本社：愛知県みよし市、代表取締役会長：松原邦夫）は人気商品『もっち餅』をリニューアルし、2026年3月1日（日）より全国の小売量販店にて販売開始いたしました。
『もっち餅』は、タピオカ加工澱粉やポテトフレークとお魚のすり身を練り込んだ、その名の通り“もっちり”とした食感が特長の商品です。最大の魅力は、やわらかさと弾力を両立させた“もっちり食感”。時間が経っても食感を楽しめるよう原料配合を工夫し、食べ応えのある弾力と口当たりの良さを実現しています。
今回のリニューアルでは、従来の細長い形状から、お餅のような長方形へと刷新。焼く・煮る・揚げるなどの調理アレンジがしやすくなり、より幅広いシーンに対応できる商品へと進化しました。
ポテトフレークを使用しているため、焼けばポテトの香ばしい風味が引き立ち、外はこんがり中はもっちりとした食感に。鍋料理に加えるのはもちろん、チーズ焼きやトッポギ風アレンジなど洋風・韓国風メニューにも活用することができます。味付け次第でおかずやおつまみ、おやつにもなる汎用性の高さも特長です。
幅広い世代に楽しんでいただける、毎日の食卓に新たな選択肢を提案する練り物として、日常の食事から季節のイベントメニューまで多彩なシーンで活躍します。
■商品詳細
・商品名：もっち餅
・発売日：2026年3月1日(日)
・規格：4枚
・販売エリア・チャネル：全国の小売販売店
・希望小売価格：218円（税抜き）/236円（税込み）
〈アレンジレシピ〉
『もっち餅』おすすめの調理レシピはこちら
かね貞の公式Instagram＠kanesada_nelicatessen(https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/?hl=ja)をチェック！
▲チーズ焼き風アレンジ
▲トッポギ風アレンジ
▲磯辺焼き風アレンジ(https://www.instagram.com/p/DVYFKa6jxMY/?hl=ja)
＜会社概要＞
社名： 株式会社かね貞
本社： 愛知県みよし市莇生町上永井田48-2
代表： 代表取締役会長 松原邦夫
創業： 1925年（大正14年）
設立： 1966年（昭和41年）8月
資本金： 6,000万円
従業員数： 1,600名
売上高： 276億（2024年度）
事業内容： 魚肉ねり製品の製造及び販売、
直営店86店舗* の運営（2026年2月現在）
*ねり伝：15店舗、カネサダ：62店舗、ねり助：9店舗
HPアドレス： https://www.kanesada.com/
twitter： https://twitter.com/NelicaShop
Instagram： https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/