日本オーチス、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」にて新設エレベーター11台を納入

日本オーチス・エレベータ株式会社

日本オーチス・エレベータ株式会社(https://www.otis.com/ja/jp/)（代表取締役社長 パトリック・ヨング、本社 東京都中央区、以下 日本オーチス）は、三井不動産レジデンシャル株式会社（代表取締役社長 嘉村 徹、本社 東京都中央区）、野村不動産株式会社（代表取締役社長 松尾 大作、本社 東京都港区）、大成建設株式会社（代表取締役社長 相川 善郎、本社 東京都新宿区）の３社が手がける東京都中央区の再開発プロジェクト「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(https://www.nomura-re.co.jp/cfiles/news/n2020110501768.pdf)」に、エレベーター11台を納入いたします。日本オーチスはエレベーターおよびエスカレーターの新設・据付・保守・改修を一貫して扱う世界的リーディングカンパニー、オーチス・ワールドワイド・コーポレーション(https://www.otis.com/en/us)（NYSE:OTIS）の日本法人です。

月島三丁目南地区は、東京メトロ有楽町線の月島駅と、都営大江戸線勝どき駅の間に位置し、清澄通りに面した約1.0haの区域です。今回のプロジェクトでは、地上48階建ての総戸数744戸の共同住宅が建設され、また、その建物の低層部には商業施設が設けられる予定です。更に、子育て支援施設を含んだ地上2階の商業棟や約1,450m²の広場なども開発されます。2028年度の竣工を目指し、事業を推進しています。

この度、デジタル接続機能を内蔵したGen3エレベーター(https://www.otis.com/ja/jp/news?cn=japan-otis-launches-gen3-elevator-with-built-in-digital-connectivity)2台を含む、全11台のエレベーターを納入いたします。それぞれのエレベーターには、IoTを用いてエレベーターの情報を収集、分析し、機器の性能を24時間365日リアルタイムで監視する「Otis ONE(TM)サービス」テクノロジーが搭載されます。スマートな遠隔監視とアラート機能により、問題を事前に検知・解決し、エレベーターの停止やエレベーター内での閉じ込めの可能性を低減します。

日本オーチス社長のパトリック・ヨングは、「日本オーチスが、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業のような東京の一大プロジェクトに革新的な最新のエレベーターソリューションを提供することができ光栄に思います。業界で最も厳しい安全基準を満たすよう設計された当社の第3世代スマートエレベーターは、デジタル接続機能を備えており、乗客の皆さまに安定した快適なお乗り心地をご提供いたします」と述べます。

■納入するエレベーターの概要 (予定)

オーチス製品やサービスの詳細は、www.otis.com/ja/jp/(http://www.otis.com/ja/jp/) をご覧ください。

■オーチスについて

オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約250万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日25億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」が関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、4.5万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。詳しくは、www.otis.com(https://www.otis.com/)をご参照ください。また、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/otis_elevators)、YouTube(https://www.youtube.com/@OtisElevatorCo)、Instagram(http://www.instagram.com/otiselevatorco)、Facebook(http://www.facebook.com/otiselevatorco)でオーチスをフォローしてください。