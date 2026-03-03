3月3日(火)TIS株式会社主催「現場から経営層まで納得！ランサムウェア耐性を高める実践セミナー」に関通・代表取締役の達城久裕が登壇。

株式会社関通

物流とITオートメーション事業を展開する 株式会社関通（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長 達城久裕、以下「関通」）は、2026年3月3日(火)に開催されるTIS株式会社主催（株式会社マイナビ協力）のオフラインセミナー「現場から経営層まで納得！ランサムウェア耐性を高める実践セミナー」にて、代表取締役社長 達城が基調講演として登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇の背景

近年、大手企業を含めランサムウェアによる被害は急増しており、もはやどの企業にとっても他人事ではありません。いつ自社が攻撃を受けるか分からない状況下で、セキュリティ対策は単なるIT部門の課題ではなく、企業の存続を左右する、最優先の経営課題となっています。本セミナーは、こうした現実を直視し、参加者の皆様に、危機感を持ち、自分事として考えるきっかけを提供することを目的としています。

今回、関通の代表 達城は、本セミナーの基調講演としてお招き頂きました。

2024年9月に自社で発生した事案の際、経営者としてどのような意思決定を行い、いかにして物流の歩みを止めず復旧を遂げたのか。その過程で得られた骨身に沁みる知見を社会に広く公開することは、物流DXを牽引する企業の責任であると考えています。「自分の組織ならどうするか」を真剣に考える契機となるよう、現場で磨かれたリアルな体験と具体的な教訓をお伝えすべく、登壇を決定いたしました。

■ 登壇内容

「うちは大丈夫だろう」- その慢心が経営を揺るがす事態を招きます。

2024年9月、関通はランサムウェア攻撃により基幹システムが全面停止し、物流現場が大混乱するという深刻な被害を受けました。代表の達城自らが、被害発生から復旧に至るまで下し続けた何百もの経営判断を経て、いかにして組織を動かし、事業継続へと導いたのか。実体験に基づいた意思決定のリアルとともに、当事者だからこそ語れる「今、経営者がすべきこと、そして今伝えたいこと」を包み隠さずお話しいたします。

■ セミナー開催概要

【名 称】現場から経営層まで納得！ランサムウェア耐性を高める実践セミナー

～被害事例・検査・SASEで企業を守る～

【主 催】TIS株式会社

【日 時】2026年3月3日(火)14時30分～16時30分

（受付開始：14:00 懇親会16:45～）

【会 場】マイナビ PLACE（歌舞伎座タワー 23F）

【形 式】オフライン（基調講演）

【登 録】事前登録制（※受付は終了となります。）

■ 登壇プロフィール

達城 久裕 （たつしろ ひさひろ）株式会社関通 代表取締役社長

1960年生まれ。創業から40年以上、EC物流のパイオニアとして業界を牽引。「準備・実行・後始末」を座右の銘に掲げ、物流DXやWMS開発など、時代の変化を先取りした柔軟な経営で事業を拡大。2024年、大規模なサイバー攻撃という未曾有の危機に直面するも、迅速な意思決定で事業継続を果たし、再起へと導いた。現在は、自社の経験を社会に還元すべく「サイバーガバナンスラボ」を設立。「転んでもただでは起きない」精神で新たな道筋を示し続けている。

■ 株式会社関通について https://www.kantsu.com/

株式会社関通は、年間約1,500万個以上の出荷実績と関西・関東に20拠点を持つ物流会社です。toC・toB問わずお客様の受注から庫内物流までのアウトソーシングの他に、倉庫管理システムの販売なども行っております。2024年のサイバー攻撃被害の実体験を基に、より強固な物流インフラと組織力でお客様の成長を支援しています。

【社 名】株式会社関通（東証グロース上場）

【代表者】 代表取締役社長 達城 久裕

【所在地】兵庫県尼崎市西向島町111-4

【設 立】1986年4月

【事 業】物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

『サイバーガバナンスラボ』運営・販売 https://kantsu-cgl.com/