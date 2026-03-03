「ドラゴンクエスト」シリーズ バッグ＆小物 新作コレクション 発売決定のお知らせ

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、「ドラゴンクエスト」シリーズ からバッグ＆小物の新作コレクションが発売決定したことをお知らせいたします。

サックスバーグループの一部店舗、及びSAC'S BAR ONLINE STOREにて3月10日(火)10時より先行販売予定！「スクウェア・エニックス e-STORE」でも3月10日(火)12時より予約受付開始！(e-STOREの発売日は3月17日(火)となります）

大人も子供も使えるアイテムが登場！スライムをなかまにして冒険にでかけよう！

特集ページ ＆ サックスバー 取扱店舗 :https://sacsbar.com/news/108478/

フェイスリュック

スクウェア・エニックス e-STORE :https://sqex.to/qM9Uu※2026/3/10 12時オープン

スライムを背負って冒険へ！

スライムがポケットとしてリュックにくっついたデザイン。

背負ってスライムをなかまにしよう！

DRAGON QUEST COLLECTION フェイスリュック M スライム / メタルスライム

人気のスライムモチーフ。丈夫で汚れにくいポリエステル素材を使用。A4サイズも入る実用的なサイジングで普段使いにぴったり！子供用（S）との親子コーデもおすすめです。

希望小売価格：各9,790円(税込)

DRAGON QUEST COLLECTION フェイスリュック S スライム / メタルスライム

人気のスライムモチーフ。丈夫で汚れにくいポリエステル素材を使用。軽くて持ち運びやすく小柄な女性やお子様向けのサイジングながら、必要な物がしっかり入る実用的なサイズ。大人用（M）との親子コーデもおすすめです。

希望小売価格：各8,690円(税込)

ベーシックスタイル

スライムの愛らしさはそのままにいつでも使える装備として大活躍！

冒険心を忘れない大人のためのシリーズです。

DRAGON QUEST COLLECTION ボックスボディバッグ スライム / メタルスライム

コンパクトなサイズ感ながら、スマホ・財布小物をしっかり収納できます。フロントにはスライムプリントを施し、引手にもスライムモチーフをあしらったこだわりのデザイン。おでかけやイベント、旅行のサブバッグとしてもおすすめのアイテムです。

希望小売価格：各7,590円(税込)

DRAGON QUEST COLLECTION ボディバッグ スライム / メタルスライム

大人気のスライムデザインが映える縦型ボディバッグ。コロンとしたフォルムで持ちやすく、見た目以上の収納力を備えています。普段使いはもちろん、イベントやお出かけにもぴったりなアイテムです。

希望小売価格：各8,690円(税込)

DRAGON QUEST COLLECTION ショルダーバッグ スライム / メタルスライム

かわいいスライムをモチーフにしたショルダーバッグ！引手にもスライムデザインをあしらい、細部までこだわったアイテムです。内装にはポケットが3つあり、コンパクトながらも収納力も抜群。普段使いはもちろん、おでかけやイベントにもぴったりです。

希望小売価格：各7,590円(税込)

DRAGON QUEST COLLECTION トートバッグ スライム / メタルスライム

軽くて丈夫なポリエステル素材を使用したトートバッグ。ゆったりサイズでA4書類やノートPCもすっきり収納出来ます。可愛いスライムプリントにファスナー部分のスライムモチーフ引手もファンにはたまらないデザインです。

希望小売価格：各9,900円(税込)

DRAGON QUEST COLLECTION バックパック スライム / メタルスライム

軽量で耐久性に優れたポリエステルツイル素材を使用したバックパック。A4サイズ対応でノートや書類、タブレットなどもすっきり収納出来る、男女兼用サイズです。スライムモチーフの引手に、スライムのオリジナルリフレクトチャームもポイント。

希望小売価格：各9,900円(税込)

ウォレット

おかねをスライムに守ってもらえる！

持ち運びしやすいサイズ感で、シンプルなフォルムに遊び心が光るお財布です。

DRAGON QUEST COLLECTION L字コインケース スライム / メタルスライム

コンパクトながら機能性とデザイン性を兼ね備えたL字型ウォレット。開けやすいL字ファスナー仕様で、小銭やカードの出し入れもスムーズ。表面には遊び心のあるスライムプリントをあしらい、引手にはスライムのシルエットが施されています。メタルバッジと型押しが高級感をプラスし、シンプルなフォルムの中に遊び心が光るアイテムです。

希望小売価格：各4,950円(税込)

DRAGON QUEST COLLECTION ホックウォレット スライム / メタルスライム

使いやすさとカジュアル感を演出したホックウォレット。手に馴染むサイズ感で、ポケットや小さめバッグにもすっきり収納できます。表面には遊び心のあるスライムプリントをあしらい、メタルバッジと型押しが高級感をプラスし、収納力とデザイン性を両立した実用的なアイテムです。

希望小売価格：各5,390円(税込)

キャリーケース

持ちきれないどうぐはキャリーケースに！

旅に必要なアイテムはスライムが運びます。

準備ができたら、次の目的地に出発！

DRAGON QUEST COLLECTION キャリーケース M スライム / S スライム

希望小売価格：M→26,400円(税込) S→24,200円(税込)

coming soon (後日発売予定)

※スクウェア・エニックスのオフィシャルグッズショップ等でも3月17日(火)以降販売する可能性がございます。

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

