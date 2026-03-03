【限定特典付き】VeSyncが3月3日より「新生活応援セール」を開催

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）は、2026年3月3日（火）から3月18日（水）までの期間、「新生活応援セール」を開催いたします。

2026年「VeSync新生活応援セール」特設ページ：https://vesync.jp/pages/new-life

春は、新しい環境や暮らしが始まる季節です。一人暮らしをスタートされる方、ご家族との新生活を迎える方、そして暮らしを見直したいとお考えの方にとって、大きな節目の時期でもあります。

VeSyncは、そうした新たなスタートを迎える皆さまの毎日に寄り添い、より快適で心地よい生活環境づくりをサポートいたします。料理を楽しむ時間、澄んだ空気の中でくつろぐひととき、大切なご家族やペットと過ごす穏やかな時間を、より豊かなものにしてまいります。

■ VeSync新生活応援セール概要

開催期間：2026年3月3日（火）00:00～3月18日（水）23:59

対象製品：一部対象商品

購入先：VeSync公式ストア https://vesync.jp

■ 新生活応援セール限定「お得セット」が初登場

新生活のスタートに必要なアイテムをまとめて揃えられる、特別セットが初登場します。

「料理を楽しみたい」「空気環境を整えたい」「ペットと快適に暮らしたい」--そんな想いに応えるラインアップです。

【COSORI】4.7Lノンフライヤー応援セット

新生活のキッチンデビューに。手軽にヘルシー調理を。

【セット内容】

- COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー（グレー）×1台- COSORI ノンフライヤー用紙 100枚×1セット- COSORI ノンフライヤー アクセサリー×1セット

【COSORI】6.0Lノンフライヤー応援セット

家族分の調理や作り置きにも対応する大容量モデル。

【セット内容】

- COSORI TurboBlaze(TM) 6.0L ノンフライヤー（ブラック）×1台- COSORI ノンフライヤー用紙 100枚×1セット- COSORI ノンフライヤー アクセサリー×1セット

【Levoit】春夏の快適応援セット

花粉・梅雨・猛暑に備える、空気と風のダブル対策。

【セット内容】

- Levoit Vital 100S 空気清浄機×1台- Levoit Classic 36インチ タワーファン（DCモーター搭載）×1台

【Levoit & Pawsync】ペットケア応援セット

大切な家族であるペットとの新生活を、もっと快適に。

【セット内容】

- Levoit Core P350 空気清浄機×1台- Pawsync ペット自動給餌器×1台

■ 新生活応援セール限定特典

セール期間中、同一注文でのカート合計金額が30,000円以上の場合、「電気ケトル」または「36インチタワーファン」を1台プレゼントいたします。新生活に欠かせない家電を、もう一つプラスできる特別チャンスです。

※数量限定50台、なくなり次第終了となります。

この春、新しい暮らしに寄り添うパートナーとして、VeSyncは皆さまの毎日をサポートします。VeSyncとともに、快適で心地よい新生活をスタートしましょう。