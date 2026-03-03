【東京・湾岸エリア】3月14日・15日「太陽のマルシェ」内で服の交換会を開催

株式会社ワンピース

株式会社ワンピース(本社:兵庫県加古川市、代表取締役社長:春木晃子)は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、東京都中央区の月島第二児童公園で開催される地域イベント「太陽のマルシェ」内にて、「服の交換会」を実施いたします。

■ イベント開催の背景と目的

日本では年間約47万トンの衣類が廃棄されており(環境省調べ)、その多くは「まだ着られるのに、サイズアウトや好みの変化で手放された服」です。一方で、服を1年長く着るだけで年間約3万トンの廃棄削減につながるとされています。

当社は2021年から全国で「服の交換会」を52回開催し、延べ4万8,500人が参加。累計59,500kg相当のCO2削減効果を実現してきました(※1)。特に「太陽のマルシェ」では過去2回で延べ約900人・1,089kg相当のCO2削減を達成しており、地域に根差した循環の輪が広がっています。

今回は春の衣替え・新生活シーズン前という絶好のタイミングで、

親子で楽しくSDGsを体験できる

家計の負担を軽減しながら環境配慮ができる

「普段は手に取らない服との偶然の出会い」を楽しむ

という3つの価値を提供します。さらに、大正13年創業の木村石鹸工業株式会社とのコラボレーションにより、「服を長く大切に着る」ためのケア製品も会場で販売。循環だけでなく、衣類を丁寧に扱う文化まで届けることを目指します。

■ 今回の注目ポイント

１．木村石鹸「asuno(アスノ)」とのコラボレーション

・洗浄力と成分の安全性を両立し、デリケートなおしゃれ着も洗える

・柔軟剤不要で洗濯が完結する設計

・2025年7月に国際認証「B Corp(TM)」取得ー環境・社会への配慮を第三者が評価

・生分解性87.3％で、人にも地球にもやさしい

「ちょっと製品にこだわってみることで、子どもたちの未来を守る一歩に」という思いから、今回のコラボレーションが実現しました。

２. 三井不動産レジデンシャル「WANGAN ACTION」×MIFAとの同時開催

・子ども用サッカースパイク・トレーニングシューズ・ウェアを回収する「おさがり循環プロジェクト」も同時実施

・お譲り品は、前回開催時に回収したものをクリーニングしお譲りしています

3. 大学生スタッフの参加

・サステナブルに関心を持つ複数名の大学生がイベント運営に参加

・若い世代が「循環型社会」を自ら体験・発信する場を創出

■ 開催概要

イベント名：太陽のマルシェ 内「服の交換会」

日時：2026年3月14日(土)・15日(日) 10:00～16:00

会場：月島第二児童公園(東京都中央区勝どき1-9-8)

アクセス：都営大江戸線「勝どき駅」A4a出口、A4b出口すぐ

参加費：無料

参加方法：当日受付。不要になった服を持参すると、会場内の服と1点ずつ交換可能(最大5点まで)

対象衣類：洗濯済みの春夏服(下着・水着・制服・靴は不可) / サッカーなどのスポーツ用品(スパイク・トレーニングシューズ・ウェア等も可)

主催：太陽のマルシェ実行委員会（勝どき西町会 、三井不動産レジデンシャル株式会社）

企画・運営：株式会社ワンピース

協力：木村石鹸工業株式会社 / MIFA

※荒天時対応：荒天中止。中止情報は太陽のマルシェ公式HP・SNS、および服の交換会公式Instagramにてご案内

■ 「服の交換会」これまでの実績

全国開催回数: 52回

累計参加者数: 延べ4万8,500人

CO2削減効果: 約59,500kg相当(※1)

太陽のマルシェでの実績: 過去2回・延べ約900人参加、1,089kg相当のCO2削減

※1: 環境省「サステナブルファッション」資料に基づく試算

■ 担当者の想い──「服を通じて、子どもたちの未来を守る」

株式会社ワンピース「服の交換会」事業ディレクター 石田晴也 コメント

「服の交換会は、単なる"リユース"の場ではありません。偶然の出会いから新しいファッションを楽しむ体験であり、地域の人々がつながるコミュニティの場でもあります。

今回は『服を長く大切に着る』という視点を、服の交換会での交換体験のみならず、木村石鹸さんの製品を通じて具体的に体感していただけます。

子どもたちの未来のために、今できることを少しずつでもやっていく。その一歩を、親子で楽しみながら踏み出していただければ嬉しいです。」

■ 関連リンク

・太陽のマルシェ公式Instagram：https://www.instagram.com/sun.marche/

・服の交換会公式Instagram：https://www.instagram.com/fukukokan_

・ハッシュタグ: #服がつなぐもの #服の交換会 #太陽のマルシェ #循環型ファッション

＜株式会社ワンピースについて＞

株式会社ワンピースは、5つのレディースアパレルブランドとトータルコーディネートサービスを展開。40～60代女性を中心に、体型や年齢にとらわれない多様なファッションを提案しています。また、「持続可能な社会づくり」の両立を目指し、全国で「服の交換会」を開催。廃棄衣料削減と地域コミュニティの活性化を推進しています。

■ 会社概要会

社名: 株式会社ワンピース(英文名: ONEPEACE Co., Ltd.)

代表者: 代表取締役社長 春木晃子

本社所在地: 兵庫県加古川市尾上町安田443-1

設立: 2005年3月15日

資本金: 1,000万円

事業内容: レディースファッションの企画・販売、オンラインストア運営、体験型花屋「Gyutto」運営主力ブランド: CAWAII(カワイイ)

公式サイト: https://www.onepeace-net.com/

オンラインショップ: https://onepeace-online.jp/