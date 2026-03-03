世界の電動SUV市場は2032年に5235億米ドルへ拡大、CAGR25.5％で急成長する次世代モビリティ産業の展望
市場概要：世界の電動SUV市場の急拡大と成長ポテンシャル
世界の電動SUV市場は、2023年の677億米ドルから2032年には5235億米ドルへと大幅な拡大が見込まれており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）25.5％という極めて高い成長が予測されています。電動SUV（e-SUV）は、従来の内燃機関ではなく電動モーターとバッテリーを動力源とするスポーツユーティリティビークルであり、ゼロエミッション、静粛性、低ランニングコストといった特長を備えています。世界的な脱炭素政策の強化、消費者の環境意識の高まり、充電インフラの整備進展が相まって、電動SUVは電気自動車（EV）市場の中でも最も成長性の高いセグメントの一つとして位置付けられています。
電動SUVとは何か：技術的特徴と製品進化
電動SUVは、バッテリーと電動モーターを用いて走行するSUVであり、一部には電力と内燃機関を組み合わせたハイブリッドSUVも含まれます。多くのモデルが全輪駆動（AWD）または四輪駆動（4WD）システムを採用し、都市部からオフロードまで幅広い走行環境に対応しています。近年ではバッテリー容量の向上や急速充電技術の進化により、航続距離の延長と充電時間の短縮が実現し、従来のガソリンSUVに匹敵する実用性を備えるようになっています。
代表的な電動SUVには、TeslaのModel Y、BYDの電動SUVシリーズ、VolkswagenのID.4などがあり、各メーカーが独自の電動プラットフォームを活用して市場競争を加速させています。さらに、先進運転支援システム（ADAS）やコネクテッドカー機能の統合により、電動SUVは単なる移動手段を超えた「スマートモビリティ」へと進化しています。
成長ドライバー：規制強化と消費者行動の変化
電動SUV市場の成長を牽引する最大の要因は、各国政府による排出規制の強化とEV普及促進政策です。欧州連合、中国、米国をはじめとする主要市場では、ガソリン車の販売規制やEV購入補助金制度が導入され、電動SUVの需要を後押ししています。特にSUVはファミリー層や高所得層からの人気が高く、EV化の流れがSUVセグメントにも波及したことで、市場規模が急拡大しています。
加えて、燃料価格の変動リスクや維持費削減ニーズも重要な要因です。電動SUVは内燃機関車両と比較してエネルギーコストが低く、部品点数が少ないためメンテナンス費用の削減が期待できます。企業フリートの電動化やカーシェアリング事業者の導入拡大も、商用需要を押し上げています。
競争環境と市場構造
電動SUV市場は、既存自動車メーカーとEV専業メーカー、新興スタートアップが入り混じる競争の激しい市場です。ブランド力、価格戦略、技術革新力が市場シェア獲得の鍵を握っています。プレミアムセグメントでは高性能モデルが差別化要因となり、大衆向けセグメントではコストパフォーマンスと補助金適用価格が重要視されています。
また、ソフトウェア定義車両（SDV）の概念が浸透し、車両価値の中心がハードウェアからソフトウェアへと移行しつつあります。データ活用やサブスクリプション型サービスの導入が収益モデルの多様化を促進しています。
主要企業のリスト：
● BMW Group
● BYD Company Limited
