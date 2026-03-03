連続平圧式繊維板生産ラインの世界市場2026年、グローバル市場規模（中密度繊維板用、高密度繊維板用）・分析レポートを発表
2026年3月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「連続平圧式繊維板生産ラインの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、連続平圧式繊維板生産ラインのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界の連続平圧式繊維板生産ライン市場規模は2024年に94百万米ドルと評価されています。2031年には174百万米ドルへ拡大すると予測されており、予測期間における年平均成長率は9.3％です。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【製品定義と技術概要】
連続平圧式繊維板生産ラインは、木質繊維を原料として繊維板を生産する産業用設備です。乾燥、接着剤塗布、マット成形、熱圧工程を連続的に行い、温度と圧力を精密に制御しながら板材を成形します。
従来のバッチ式プレスと比較して、生産効率が高く、製品品質の均一性に優れています。そのため、家具製造や建築分野で広く活用されています。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の市場規模を示すとともに、タイプ別、用途別の詳細な分析を行っています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理しています。これにより、世界市場および主要国市場の機会規模と将来成長性を明確にしています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場では、Dieffenbacher、Siempelkamp、Yalian Machinery、Sinomach、Zhenjiang Zhongfoma Machinery、Linyi Xintianli Machinery、BOSTART Groupなどが主要企業として活動しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最新動向を分析しています。市場競争は技術力、設備の大型化、高効率化対応、アフターサービス体制などが重要な差別化要因となっています。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に中密度繊維板用と高密度繊維板用に分類されています。用途別では家具製造、建築材料、床材製造に区分されています。
2020年から2031年までの各セグメントの数量および金額ベースの成長率を算出し、有望な分野を特定しています。特に家具および建材分野の需要拡大が市場成長を支えています。
________________________________________
【地域別分析】
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象としています。
各地域における販売数量、消費額、成長動向を比較し、主要国の市場特性を明らかにしています。アジア太平洋地域では建設需要と家具生産の増加を背景に市場拡大が見込まれています。
________________________________________
【市場動向と産業構造】
市場成長の推進要因としては、住宅建設需要の増加、家具産業の拡大、生産効率向上への投資拡大が挙げられます。一方で、設備投資コストの高さや原材料価格の変動、国際貿易政策の影響が抑制要因となっています。
