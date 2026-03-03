アニメイト通販「くじメイト」から 大人気BLマンガ『双子と先生』のオンラインくじ《第2弾》が登場！ かきのたね先生の新規描き下ろしイラストを使用した賞品や、可愛いぬいぐるみなどをラインアップしました！
アニメイト通販の「くじメイト」に、『双子と先生』のオンラインくじ《第2弾》が登場です！
宇佐美のお誕生日を記念して、お祝い衣装を身に纏った3人の新規イラストをかきのたね先生に描き下ろしていただきました！
さらに、3人が可愛いうさぎになったミニキャラも描き下ろしで、こちらはぬいぐるみでも登場です！
その他カラーイラストを多数使用した豪華商品もラインアップしておりますので、ぜひゲットしてください♪
作品の魅力がたくさん詰まった【『双子と先生』くじメイト《第2弾》】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342868/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 ぬいぐるみ（全3種から選択可能） /2%
《B賞》 マグカップ（全1種）/5%
《C賞》 繋がるアクリルスタンド（全3種からランダム）/15%
《D賞》 ミニ色紙（全10種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全12種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342868/images/bodyimage2】
＼『双子と先生』くじメイト《第2弾》発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342868/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 ぬいぐるみ（全3種から選択可能）
可愛いうさぎの描き下ろしミニキャライラストを再現した“ぬいぐるみ”です。
3人並べるとさらに可愛い！ぜひ一緒におでかけしてください♪
・素材：ポリエステル
・サイズ： 本体 約W80mm×H110mm×D70mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 マグカップ（全1種）
描き下ろしミニキャライラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもおすすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約82mm×高さ約96mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 繋がるアクリルスタンド（全3種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“繋がるアクリルスタンド”です。
お好きな組み合わせで台座を繋げてお部屋に飾るのはもちろん、外出先で写真を撮って楽しむのもおすすめです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W64mm×H149mm以内 台座 約W60mm×H46mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニ色紙（全10種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニ色紙”です！
どれも美しいので、コレクションしたくなっちゃいますね！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全12種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストなどを使用した“缶バッジ”です！
どの缶バッジも『双子と先生』の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【『双子と先生』くじメイト《第2弾》実施概要】
開催期間：2026年3月3日(火)12：00～2026年4月5日(日)23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年8月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3400619/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 小野川 彩
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)かきのたね／一迅社
配信元企業：株式会社ネオゲート
宇佐美のお誕生日を記念して、お祝い衣装を身に纏った3人の新規イラストをかきのたね先生に描き下ろしていただきました！
さらに、3人が可愛いうさぎになったミニキャラも描き下ろしで、こちらはぬいぐるみでも登場です！
その他カラーイラストを多数使用した豪華商品もラインアップしておりますので、ぜひゲットしてください♪
作品の魅力がたくさん詰まった【『双子と先生』くじメイト《第2弾》】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342868/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 ぬいぐるみ（全3種から選択可能） /2%
《B賞》 マグカップ（全1種）/5%
《C賞》 繋がるアクリルスタンド（全3種からランダム）/15%
《D賞》 ミニ色紙（全10種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全12種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342868/images/bodyimage2】
＼『双子と先生』くじメイト《第2弾》発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342868/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 ぬいぐるみ（全3種から選択可能）
可愛いうさぎの描き下ろしミニキャライラストを再現した“ぬいぐるみ”です。
3人並べるとさらに可愛い！ぜひ一緒におでかけしてください♪
・素材：ポリエステル
・サイズ： 本体 約W80mm×H110mm×D70mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 マグカップ（全1種）
描き下ろしミニキャライラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもおすすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約82mm×高さ約96mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 繋がるアクリルスタンド（全3種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“繋がるアクリルスタンド”です。
お好きな組み合わせで台座を繋げてお部屋に飾るのはもちろん、外出先で写真を撮って楽しむのもおすすめです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W64mm×H149mm以内 台座 約W60mm×H46mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニ色紙（全10種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニ色紙”です！
どれも美しいので、コレクションしたくなっちゃいますね！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全12種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストなどを使用した“缶バッジ”です！
どの缶バッジも『双子と先生』の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【『双子と先生』くじメイト《第2弾》実施概要】
開催期間：2026年3月3日(火)12：00～2026年4月5日(日)23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年8月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3400619/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 小野川 彩
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)かきのたね／一迅社
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ