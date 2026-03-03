オンラインセミナー『部下との面談が劇的に変わる３つのスキル』2026年4月9日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『実戦マネージャー短期養成コース 第２講 部下との面談が劇的に変わる３つのスキル』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「部下との面談は自分流で」という方、部下のモチベーションを間違いなく下げています。面談は、相手と場面によって効果的なスキルが異なります。
また、面談をゴールに導くためには、部下の納得が何よりも重要です。一方的な発言で伝わった気になっている上司は、間違いなく損をしています。
本講座は、コーチング、ティーチング、カウンセリングの基本的な理論と事例をもとに、効果的な面談進行のためのロールプレイングを行います。現代の管理職に必須の講座です。
【開催日】
2026/04/09（木） 9：30～16：00
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2194
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
