経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『実戦マネージャー短期養成コース 第２講　部下との面談が劇的に変わる３つのスキル』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

「部下との面談は自分流で」という方、部下のモチベーションを間違いなく下げています。面談は、相手と場面によって効果的なスキルが異なります。

また、面談をゴールに導くためには、部下の納得が何よりも重要です。一方的な発言で伝わった気になっている上司は、間違いなく損をしています。

本講座は、コーチング、ティーチング、カウンセリングの基本的な理論と事例をもとに、効果的な面談進行のためのロールプレイングを行います。現代の管理職に必須の講座です。

【開催日】
2026/04/09（木）　9：30～16：00

【講　師】
アタックスグループ　シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村　信貴子

【受講料】
一般：60,500円（税込）
メルマガ会員：55,000円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
後継者・管理職・現場マネージャー
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2194






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■担当者　経営情報室　平野
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

