エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する超PayPay祭（2026年3月）が本日スタート
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、Yahoo!ショッピングで開催される大型ECイベント「2026年3月超PayPay祭」に参加し、本日2026年3月3日（火）12:00よりキャンペーンがスタートしたことをお知らせいたします。
本イベントは、Yahoo!ショッピング全体で実施される期間限定の大型セール企画です。開催期間は2026年3月3日（火）12:00～3月23日（月）01:59まで。
特に3月21日（土）0:00～3月23日（月）01:59の2日間は、ポイントアップやクーポン施策が重なるおトクな期間となります。
■開催概要
・セール名：2026年3月超PayPay祭
・開催期間：2026年3月3日（火）12:00～3月23日（月）01:59
・おトク期間：2026年3月21日（土）0:00～3月23日（月）01:59
■ポイントアップキャンペーン（3月21日～3月23日）
対象商品を購入し、条件を満たした場合、PayPayポイント（期間限定）が付与されます。
・合計5,000円以上の購入で＋4％
・合計20,000円以上の購入で＋7％
年度末の設備導入や、春に向けたDIY・整備需要の高まりに合わせ、エアーコンプレッサーの導入を検討されているお客様にとって、実質的な負担を抑えられるチャンスです。
■2日間限定セール
3月21日（土）0:00～3月23日（月）01:59の期間中は、対象商品のセール企画も実施予定です。通常価格からの値引きや、イベント限定価格での販売が予定されており、買い替え・増設を検討中のお客様にとって見逃せない期間となります。
■期間限定クーポン
おトクな2日間では、以下のクーポンも利用可能です。
・30,000円（税込）以上のご注文で1,500円OFF
・15,000円（税込）以上のご注文で1,000円OFF
※対象商品・利用条件あり。詳細はYahoo!ショッピング内キャンペーンページをご確認ください。
■エアーコンプレッサー専門店エアセルフの対象商品
エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、静音オイルレスモデルを中心に、家庭用100Vタイプから業務用モデルまで幅広く取り扱っています。タイヤの空気充填、エア工具の使用、塗装作業、工場設備の動力源など、用途に応じた製品選びが可能です。
春の新生活・新年度準備、作業効率向上のための設備更新を検討されている方にとって、本イベントは導入コストを抑えられる絶好のタイミングです。
Yahoo!ショッピング エアセルフ店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
公式サイト：https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト：
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社メカニスタ
