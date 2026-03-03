Hexagonからスピンオフ予定のOctaveが、世界中の主要インフラの不確実性や変化に直面する組織を、長年の専門知識を活かして支援

Hexagonからスピンオフ予定の専業ソフトウェア企業Octave（本社：米国アラバマ州、読み方：オクターブ）は本日、独立に向けた大きな一歩を踏み出すことを発表しました。Octaveは、HexagonのAsset Lifecycle Intelligence divisionならびにSafety, Geospatial and Infrastructure divisionの２事業部に加え、Bricsys（Geosystems divisionのソフトウェア事業）、ETQ（Manufacturing Intelligence divisionのソフトウェア事業）、Projectmates（Geosystems divisionのソフトウェア事業）の各事業を引き継ぎ、重要インフラの設計から建設、運転と保全、人材・設備・資産の保護までを含むライフサイクル全体の複雑さを解消する、業界トップクラスの製品ポートフォリオを統合して提供します。Octaveは、「膨大なデータからインテリジェンスを解き放つ」という目的と使命をビジョンに掲げます。

OctaveでCEOを務めるマティアス・ステンバーグ（Mattias Stenberg）は次のように述べています。「Octaveは、複雑性やリスクが高い現代に、お客様がより適切な意思決定を行うためのサポートを提供します。Octaveの発表は単なる新会社の設立ではなく、お客様にとって最も望ましい成果の達成を支援するという私たちの決意を示すものです。Octaveは、失敗が許されない状況下でビジネスリーダーが成果を最大化するために必要となる、透明性と説明責任の確保を可能にします。」

重要インフラ企業は近年、操業全体にわたる複雑性と不確実性の増大という課題に直面しています。こうしたなか業界のリーダーは、オペレーションの混乱、システムの断片化、データの信頼性確保など、山積する問題への対処に迫られています。

Octaveの製品ポートフォリオでは、これまで対応が難しかったライフサイクル全体における重要な成果の実現を、ドメイン（各産業）に特化したAIを活用して支援します。データフローを単一のコンテキスト化されたプラットフォームに統合し、ドメイン特化型AIを用いて、以下の4つの重要領域でパフォーマンスを最適化するためのインテリジェンスを提供します。

設計：3Dモデリング、エンジニアリング解析、シミュレーション、地理空間インテリジェンスをサポートします。情報量の多い多彩なデジタルモデルの作成が可能になり、下流工程の基盤として活用できます。

建設：エンジニアリング、調達、製造、建設工事、試運転のワークフローを連携します。資材の調整や進捗状況の追跡、変更管理、コストとスケジュールの予測可能性を向上させます。

運転・保全：運転データ、履歴情報、保全作業、品質管理システム、および各種現場ツールを統合します。リアルタイムの洞察、予測インテリジェンス、設備資産とシステムのパフォーマンスを向上できます。

保護：公共の安全対策の強化および、物理的なセキュリティやサイバーセキュリティを強化します。これらには、インシデント対応、危機管理、状況把握、デジタルセキュリティ、コンプライアンス遵守のサポートが含まれます。

Octaveでは新会社設立にあわせて、Webサイトoctave.comと公式SNSアカウントを立ち上げ、世界中の顧客の重要な資産をどのような形で保護・支援しているかを具体的に紹介しています。

Octaveについて

重要インフラの資産ライフサイクルでは、設計、建設、運転、保全、保護の全段階において高水準のパフォーマンス、安全性、信頼性が求められます。Octaveは、組織がこうした状況下にあっても、十分な情報に基づいた意思決定を行えるようミッションクリティカルなソフトウェアを提供します。複雑な運用データを実用的なインテリジェンスに変換し、専門知識と現場状況のインサイト、さらに企業全体の分析データを組み合わせて、組織が最優先で対応すべき分野のパフォーマンス、レジリエンス、インシデント対応力の向上を支援します。Octaveは約7,200人の従業員を抱え、45か国に展開しています。詳細はoctave.comをご覧ください。LinkedInの公式ページもフォローいただけます。