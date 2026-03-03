Efor、No deviationの買収によりアジアにおけるプレゼンスを強化





フランス、リヨン, 2026年3月3日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンス業界の品質とコンプライアンスに特化した世界的リーダーであるEfor は、シンガポールを拠点とするNo deviationの買収を発表しました。No deviationは、CQV（Commissioning, Qualification & Validation）、CSV（Computer System Validation）、品質コンプライアンス、デジタルイネーブルメントの専門企業として知られています。

2013年に設立されたEforは、ライフサイエンス業界の品質とコンプライアンスに特化した国際的な主要プラットフォームを構築しています。当グループは世界18カ国に3,000人以上のプロフェッショナルを擁し、製薬、バイオテクノロジー、医療機器のグローバルリーダーをサポートしています。

今回の買収は、アジア全域で拡大を続けるEforの重要なマイルストーンとなります。現在、300人以上のプロフェッショナルがこの地域で活動するEforは新たなレベルの規模へと達し、アジア市場での地位を強化しています。

2007年に設立されたNo deviationは現在、シンガポール、中国、アイルランドで事業を展開しており、シンガポールはその主要拠点となっています。

アジアの主要なライフサイエンス市場において確立されたプレゼンスを持つNo deviationは、特に急成長するバイオ医薬品環境において、現地での強力な実行力を培ってきました。

今回の提携は、複雑な産業プロジェクトにおいて、価値の高い品質とコンプライアンス・ソリューションを提供するという共通のビジョンに基づいています。

No deviationをグループに加えることで、Eforは、コミッショニング、クオリフィケーション＆バリデーション（CQV）および高水準のコンプライアンス・サービスの地域における能力を大幅に強化します。

今回の買収は、持続的なオーガニックグロースとターゲットを絞った買収を組み合わせたEforのグローバル拡大戦略をさらに強化するものです。

「アジアは我々のグローバル・ビジョンにとって戦略的支柱といえます。「No deviationによってEforのプレゼンスを高め、アジアの主要市場において品質とコンプライアンスをリードする企業としての地位を強化していきます」と、Eforの創業者兼社長であるMathieu Rogerは述べています。

「No DeviationにとってEforの加入は新たな幕開けとなります。今回のパートナーシップは、私たちの組織の特徴である技術的な深みと起業家精神を維持しながら、私たちのリーチを拡大するものです」とNo deviationの創設者である Pierre Winnepenninckx氏は述べています。

