世界最大級の宝石採掘企業Gemfields社による最新オークションにて、ルビーの落札総額が約80億円(5,300万米ドル)に達し、高品質な石への需要が世界的に再燃しています。これを受け、GIA鑑定士が在籍する「おもいお」では、国際相場の高騰を国内の買取価格へ即座に反映させるべく、高品質なルビーの査定体制を大幅に強化いたしました。市場価値が不安定な今、実物資産としての「宝石の真価」を正しく見極める専門査定を提供し、国内に眠る資産の流動化を支援します。

■国際市場の動向と背景

https://omoio.co.jp/column/ruby-market-value-2026

2026年2月、タイ・バンコクで開催されたジェムフィールズ社のルビーオークションは、世界中のバイヤーが注目する中、日本円で約79億円※を超える活況を呈しました。

本オークションでは、出品された石の約88％が売却され、総計で189,620カラットのルビーが1カラットあたり平均約4.2万円※で販売されるなど、世界的な需要の底堅さを証明する結果となりました。

背景には、世界的なインフレ局面における「実物資産」への投資シフトがあります。金(ゴールド)と同様、採掘量に限りがある天然ルビー、特に未処理(非加熱)で美しい色彩を持つ個体は、希少性が年々高まっており、投資対象としての地位を固めております。

特に、同社が運営するモザンビーク・モンテプエス鉱山から産出される高品質なルビーは、その鮮やかな赤色と高い透明度から国際市場の指標となっており、今回の落札結果は今後の国内買取相場にも大きな影響を及ぼすものと考えられます。

※プレスリリース掲載時のレート(1ドル＝150円換算)で算出しています

■おもいおの査定戦略

こうした国際的な高騰を受け、買取専門店「おもいお」では、モザンビーク産を中心とした高品質ルビーの買取体制を強化します。

当店の査定は、米国宝石学会(GIA)認定の「GIA-GG」資格を保有する専門の鑑定士が監修しており、以下の多角的な視点から「本来の価値」を導き出します。

・産地特定と品質評価：産地特有の蛍光性や色調の濃淡を精緻に見極めます・非加熱の判別：市場価値が数倍に跳ね上がる「非加熱ルビー」の可能性を追求・国際相場の直結：国内水準に留まらない高価買取を実現

一般的な買取店では、宝石を「地金の重さ」＋「石の付加価値(わずか)」として処理されるケースが少なくありません。しかし、おもいおでは宝石一粒一粒を独立した資産として評価し、その石が持つ歴史的・国際的な価値を可能な限り価格に上乗せします。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「今回のオークション結果は、高品質なルビーが世界的に不足している現状を浮き彫りにしました。日本にはバブル期に購入された高品質なルビーが多く眠っていますが、多くの方がその『今の価値』に気づいていらっしゃいません。

鑑別書がない、あるいは数十年前の古い鑑別書しかない場合でも、最新の国際基準で査定し直すことで、驚くような価値を提示できるケースが増えています。ご自身の資産を知るきっかけとして、ぜひ当店の査定を活用していただきたいと考えています。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、銀座・築地・心斎橋を拠点に、日本全国から寄せられる宝石・貴金属の査定依頼に対応しております。店頭での個別相談に加え、多忙な方でも手軽に利用できる「LINE買取」や、全国送料無料の「宅配買取」を展開中です。

今後も、世界的な宝石市場の動向をいち早く捉え、お客様の大切なコレクションを適正な価格で次世代へとつなぐ「信頼のパートナー」としての活動を続けてまいります。

・店頭買取(銀座／築地／心斎橋)

・宅配買取(全国対応)

・出張買取(全国対応)

・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C

・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00(年中無休)電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel(ティール)所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp