株式会社ソユー（本社：秋田県秋田市、代表取締役社長：今野秀一）が運営する「ソユーゲームフィールド熊谷店」は、2026年3月6日(金)にニットーモール熊谷4Fの区画を改装し、リニューアルオープンいたします。

新しく生まれ変わる店内は、自然を感じられるデザインへ一新。やわらかな木目を基調とした内装に、こぼれ日のような優しい光が差し込むことで、明るく開放感のある、誰もが安心して過ごせる空間を演出しています。自然の心地よさと"遊ぶ楽しさ"が調和した、ご家族みんなでくつろげるエンターテインメント空間です。クレーンゲームコーナーは、大幅増台でスケールアップ！設置台数を増やし、これまで以上に充実したコーナーへと生まれ変わりました。最新の人気景品から定番アイテムまで幅広いラインナップを取りそろえ、初心者の方から遊び慣れた方まで、どなたでもじっくりお楽しみいただけます。

リニューアルオープンを記念して、3月6日(金)～11日(水)の6日間限定で、各日先着100名様を対象に、人気の「ぷっくりシール」をプレゼント！※おひとり様1日1個までとなります※なくなり次第終了となります※種類は先着順のため、ご希望に沿えない場合がございます※予告なく内容を変更または中止させていただく場合がございます

ニットーモール熊谷に「プリントコレクション」が2026年2月27日オープン！

ソユーゲームフィールド熊谷店と同フロア（ニットーモール熊谷4F）にプリントシール機コーナーが2026年2月27日(金)にオープンいたします。最新機種を中心に取りそろえ、友だち同士はもちろん、カップルやご家族でも気軽に楽しめるスポットとして登場。ショッピングの合間やお出かけの記念に、思い出をカタチに残せる空間です。【設置機種】・Bloomit・EVERFILM・Hyper shot・IDOLY ComebackStage・NANI STICKER・Meidy・VERUA・ハルイロセカイ3・わたウサ・NICO MAKE（ニコ メイク）※2/27時点

新しくなったソユーゲームフィールド熊谷店へ、ぜひご家族・ご友人そろってお越しください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■店舗情報

店名

ソユーゲームフィールド熊谷店プリントコレクション

オープン日

ソユーゲームフィールド熊谷店：2026年3月6日(金)プリントコレクション：2026年2月27日(金)

営業時間

10:00～20:30

電話番号

048-523-3080

所在地

〒360-0032埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ショッピングセンターニットーモール4F

アクセス

JR高崎線熊谷駅 徒歩4分 JR北陸新幹線熊谷駅 徒歩4分 JR上越新幹線熊谷駅 徒歩4分

