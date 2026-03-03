有限会社まるや本店(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：高須 郁夫)が展開するひつまぶし専門店「まるや本店」は2001年に天白本店をオープンし、2026年11月9日に創業25周年を迎えます。





これまでご支持いただいた多くのお客様への感謝の気持ちをお伝えするとともに、これからも変わらない美味しさとサービスをお届けしていく決意を込め、2026年は1年を通して25周年ならではの様々な企画を実施いたします。





周年企画の詳細は、公式ホームページの新着情報、各店舗でのご案内、公式Instagramなどを通じて随時発信してまいります。









■25周年ロゴのデザイン決定

25周年を盛り上げる取り組みとして、社内スタッフおよびお取引先様を対象に25周年ロゴの一般公募を実施いたしました。

30点を超える応募の中から厳正なる審査を行い、水野 渚さん(株式会社セントラル・デイリー)による、「重なる円(ご縁)」と「25周年×スマイル」をモチーフにしたデザインを採用いたしました。





本ロゴは、2026年の1年間、25周年に関わる各種企画・販促物に使用してまいります。





25周年ロゴをデザインした水野さん

重なるご縁とスマイルをモチーフにした25周年ロゴ





■25周年記念祝袋の販売

25周年企画のスタートとして、25,000円の選べる記念祝袋を各25セット限定で販売いたしました。

まるや本店自慢の鰻を存分に味わえる「紅白祝袋」と、伊勢神宮奉納品「篠島の御饌しらす」「紫海苔」、全国の新米9種食べ比べセットなど、縁起の良い希少食材を詰め合わせた「豊穣祝袋」の2種類をご用意し、2025年12月より予約受付を開始、2026年1月1日に配送いたしました。

いずれも大変ご好評をいただき、現在は受付を終了しております。





25周年福袋_紅白

25周年豊穣祝袋





■25周年限定 紅白恵方巻

2月3日(火)天白本店、日進香久山店、星ヶ丘三越限定で鰻蒲焼きを使った恵方巻ハーフサイズと、鰻白焼きを使った恵方巻ハーフサイズをセットにし、節分の縁起を華やかに彩る25周年記念「紅白恵方巻」を期間限定で発売いたしました。

紅白に仕立てた二種の恵方巻は、2本セットで鰻を約1/2尾使用。25周年の節目と節分の縁起を重ね合わせた、見た目にもおめでたい特別商品は大変好評をいただきました。





紅白恵方巻





■辻学園×あいちの離島「篠島」×まるや本店日進香久山店＜産官学連携イベント＞

25周年特別企画として地域課題解決と次世代育成を目的とした＜産官学連携イベント＞にも参画しています。

毎年授業を行っている名古屋辻調理専門学校、恵方巻の海苔の供給や、神明神社でのご祈祷などでご縁を結んだ篠島とタッグを組みました。生徒たちがあいちの離島スタディケーションモニタツアーに参加し、篠島の漁師や料理人から学び体験したことを発表する場として、3月5日(木)18:00よりまるや本店日進香久山店にて考案した単品メニューのお披露目と販売を実施いたします。





篠島スタディケーションの様子

生徒が考案した篠島の食材を使用した一品料理5種









■【創業25周年に「初」の試み】うなぎの常識を覆す「異“食”のコラボ」25周年貸し切りイベント「一夜限りの饗宴」開催

コース価格 25,000円(税込)





25周年を記念し「初」の試みとして、まるや本店4人の料理長×銘酒IMADEYA×グルテンフリースイーツの異“食”のコラボ、「一夜限りの饗宴」を東京・愛知にて開催いたします。

「まるや本店」4人の料理長が一つの厨房に集結、旬の食材を贅沢に使用した見た目も味わいも特別なコース料理を提供するペアリングイベントです。伝統の「うなぎ」を主役に据えつつ、お酒のセレクトショップ〈IMADEYA〉、本格グルテンフリーパティスリー〈LA PORTE BLEUE〉のオーナーパティシエ池田氏とコラボレーション。和の職人技と洋の感性が融合した、完全予約制・貸切営業のプレミアムディナーをお楽しみいただけます。各開催店舗にてご予約承り中です。

※お料理・ドリンク・デザートすべてを含みます

※東京・愛知で料理内容は異なります※季節・仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます





なお、25,000円祝袋「紅白祝袋」「豊穣祝袋」には、本イベントでご利用いただける10,000円分のご優待券を同封しております。

各回10組様限定となりますので、ご参加をご希望のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。









開催場所・日時

＜東京＞

・まるや本店 銀座グラッセ：3月26日(木) 18:00～

TEL：03-5579-9908

・まるや本店 東京ミッドタウン店：5月28日(木) 18:00～

TEL：03-5843-1708





＜愛知＞

・まるや本店 日進香久山店：4月23日(木) 18:00～

TEL：0561-73-9008

・まるや本店 天白本店：6月25日(木) 18:00～

TEL：052-847-2008









■東京ミッドタウン・銀座グラッセ コース料理内容





一夜限りの饗宴について

一夜限りの饗宴2





・ミニオードブル

鱚串揚げ・鰻のカナッペ

・先附

生雲丹とカリフラワーのポタージュ・キャビア

・お造り

鯛桜葉〆め・鮪角切り あしらい一式

・焼物

鮑とジャンボマッシュルームのチーズ焼 トマトのバジルソース

・春のサラダ

赤貝・ミル貝・菜の花・トマト・新玉葱・オレンジ・うど

・肉料理

国産和牛ヒレステーキ 焼き野菜・アスパラ・筍

・酢の物

鰻の湯引き 聖護院かぶらポン酢

・食事

白焼きミニひつまぶし 肝吸 とろろ出汁

or

蒲焼ミニひつまぶし 肝吸 ほうじ茶出汁

※どちらかお選びください。

・アシェットデセール

(抹茶と練乳のムース・マンゴープリン・壺焼き紅はるかのケイク・山椒カカオサブレ)





一夜限りの饗宴_東京コース





※写真はイメージです。









■天白本店・日進香久山店 コース料理内容





一夜限りの饗宴_愛知2

一夜限りの饗宴_愛知2





・先附 蒸し鮑 車海老 ジュレ掛け

・前菜 鱶鰭煮凍り 雲丹 穂紫蘇

京筍土佐和え 木の芽

馬刺し叩き山椒醤油仕立て

・お造り 鰻のお刺身 本鮪 盛り合わせ あしらい一式 ポン酢 醤油

・焼き物 炭火和牛ステーキ刻み山葵ソース仕立て 季節のお野菜を添えて

・揚げ物 車海老 生鱚 タラの芽

・酢の物 鳥貝と赤貝の土佐酢仕立て

・食事 ミニひつまぶし 吸物 香の物

・アシェットデセール

(抹茶と練乳のムース・マンゴープリン・壺焼き紅はるかのケイク・山椒カカオサブレ)





一夜限りの饗宴＿愛知コース





※写真はイメージです









■25周年企画 オリジナルラベルのお酒販売

滋賀県・浪乃音酒造の協力のもと、まるや本店25周年オリジナルラベルの「うな純」を制作し、1年間限定で販売いたします。

また、愛知県常滑市・澤田酒造の純米吟醸に漬け込んだ梅酒「白老梅」についても、25周年オリジナルラベルの制作を進めており、販売準備を進めております。

さらに、「白老梅」の原材料でもある知多市・佐布里梅の保存活動に賛同し、売上の一部を寄付する予定です。





祝酒_25周年ラベルの「うな純」浪乃音酒造





■まだまだ続く25周年企画

・毎月25日はスタンプカードポイント2倍・各店創業祭企画

・まるや本店との思い出大募集

など、25周年ならではの企画を多数予定しております。

1年間、ぜひお楽しみください。









■有限会社まるや本店について

愛知県の和食店で長年修行を積んだオーナーシェフの佐々木 三明が2001年にまるや本店天白本店を開業、2005年に有限会社まるや本店を立ち上げました。日本伝統の食文化であるうなぎを幅広い層の方々に身近に感じてほしいという想いから、味、食材にこだわりながらもうなぎを気軽に楽しめる価格設定でひつまぶしを中心としたうなぎ料理を提供しています。名古屋を中心に愛知県内に6店舗、東京都内では東京ミッドタウンおよび銀座に店舗を展開。2025年3月には大阪初出店を実現しました。ひつまぶしをメインとしたうなぎ料理、和食メニューの提供や、上質な空間をお楽しみいただけるよう内装や空間づくりにもこだわっています。

すべての店で、まるや本店独自の基準に合格した鰻職人が焼きを管理、セントラルキッチンを立ち上げたことにより、うなぎはもちろん、米、醤油、漬物などの食材のこだわりも各店徹底しています。









■会社概要

商号 ： 有限会社まるや本店

代表者 ： 代表取締役 高須 郁夫

所在地 ： 〒468-0058 愛知県名古屋市天白区植田西3-1212 サンスカイル植田1F

設立 ： 平成17年4月6日

事業内容： 和食・うなぎの飲食店経営、うなぎ加工業

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.maruya-honten.com









【まるや本店 店舗一覧】

・まるや本店 天白本店

愛知県名古屋市天白区植田西3-1212 サンスカイル植田1F 052-847-2008

・まるや本店 名駅店

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店本館9F レストラン街 052-585-7108

※2026年2月28日 名鉄百貨店閉店に伴い閉店

・まるや本店 JR名古屋駅店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 なごやうまいもん通り 052-589-1208

・まるや本店 日進香久山店

愛知県日進市岩崎台1-1233 0561-73-9008

・まるや本店 中部国際空港店

愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港セントレア4Fレンガ通り 0569-38-0803

・まるや本店 東京ミッドタウン店

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガーデンテラス3F 03-5843-1708

・まるや本店 銀座グラッセ

東京都中央区銀座3-2-15 ギンザ・グラッセ7階 03-5579-9908

・まるや本店 名駅3丁目店

愛知県名古屋市中村区名駅3-18-19 GEMS名駅三丁目 5F 052-485-9608

・まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店

大阪市北区大深町5-1 うめきたグリーンプレイス2階 06-6867-9308