サーモス スタイリングストア マークイズみなとみらい店限定『真空断熱ケータイマグ（JOQ-351TSS/481TSS）』3月3日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、サーモス スタイリングストア マークイズみなとみらい店限定デザインの『真空断熱ケータイマグ（JOQ-351TSS/JOQ-481TSS）』の新デザインを2026年3月3日（火）より新発売いたします。

このたび、新発売する『真空断熱ケータイマグ（JOQ-351TSS YKHM2/JOQ-481TSS YKHM2）』は、横浜の港町の雰囲気を表現した、マークイズみなとみらい店限定のマリンテイストのデザインです。港町を連想させる船をはじめ、いかりや海鳥、マリンスタイルのセーラー服などのモチーフをあしらい、みなとみらいの海風や景色が思い浮かぶようなデザインに仕上げました。本製品はパッキン一体型の「まる洗ユニット」で、パーツ点数が少ないことが特長です。全パーツ食洗機にも対応し、お手入れ簡単。日常使いはもちろん、横浜観光の記念品やちょっとしたギフトにもおすすめのアイテムです。

＜サーモス スタイリングストア マークイズみなとみらい店限定＞『真空断熱ケータイマグ（JOQ-351TSS YKHM2/JOQ-481TSS YKHM2）』JOQ-351TSS YKHM2：ヨコハマ2JOQ-481TSS YKHM2：ヨコハマ2港町の雰囲気を感じさせるデザイン

『真空断熱ケータイマグ（JOQ-351TSS YKHM2/JOQ-481TSS YKHM2）』 仕様一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53758/table/303_1_8091821b7e520e33cbda9edae1efeb9c.jpg?v=202603031151 ]

■販売場所

【サーモス スタイリングストア マークイズみなとみらい店】

https://www.shopthermos.jp/shop/pages/store_minatomirai.aspx

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1マークイズみなとみらい3F

『サーモス スタイリングストア』では、「サーモスの製品を使ったライフスタイルの提案」をコンセプトに、直営店ならではの圧倒的な製品ラインアップを展開。日々の暮らしの中にサーモス製品があることで、より上質な毎日を送っていただけるよう提案するサーモスの直営店です。必要な時にすぐ欲しい「交換用部品」も常時約60種類以上取り揃えています。“サーモス製品のある毎日”をサポートするほか、ストア限定製品も随時取り揃え、“ここでしか手に入らない”というスペシャルなショッピングを提案します。

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。