全米・韓国売上No.1※1、2のアーモンドミルク「アーモンド・ブリーズ(R)」から新商品「アーモンド・ブリーズ プロテイン」登場

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、全米および韓国で売上No.1※1、2のアーモンドミルクブランド「アーモンド・ブリーズ(R)」より、「アーモンド・ブリーズ プロテイン」を2026年4月14日（火）に新発売します。あわせて、「アーモンド・ブリーズ（無糖・微糖）」を、4月上旬よりリニューアルいたします。

「アーモンド・ブリーズ(R)」は、カリフォルニア産アーモンド本来の美味しさを活かした、すっきりとした甘さが特長のアーモンドミルクです。全米および韓国のアーモンドミルク市場においてNo.1シェア※1、2を誇るブランドとして、多くの方に親しまれています。当社は2024年9月より同ブランドの製造・販売を開始し、2025年3月にはアーモンドペーストを従来品比1.5倍に増量した「アーモンド・ブリーズ（無糖・微糖）」を発売しました。「低糖質でコクがある」という点が評価され、美容・健康を意識する方を中心にご愛用いただいています。さらに2025年10月には、アーモンドペースト量を既存品比1.3倍※3に増量した「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」を発売し、低糖質でありながら濃厚な味わいが好評です。

アーモンドミルクの価値が広がる中、市場全体でも「たんぱく質」を重視する動きが高まっています。近年、植物性ミルク市場ではこうした“たんぱく質志向”を背景に豆乳が伸長※4しており、同様のニーズはアーモンドミルクにも広がると見込んでいます。そこで当社は、「アーモンド・ブリーズ」ならではの“低糖質”に“高たんぱく”を掛け合わせた新商品開発に着手しました。

このたび発売する「アーモンド・ブリーズ プロテイン」は、カリフォルニア契約農園アーモンド使用のアーモンドミルク※5です。高たんぱくで低糖質※6ですっきりとした味わいをお楽しみいただけます。運動前後や仕事の合間、身体のサポートにオススメです。また、シリーズ全体の価値向上を図るため、定番商品「アーモンド・ブリーズ（無糖・微糖）」もリニューアルします。このリニューアルでは、植物油脂からアーモンドオイルに原料を変更することで、アーモンドらしい味わいを強化し、雑味を抑え、コクがありつつもすっきりとした飲みごたえを実現しました。“無糖”は糖質ゼロ※7で、香ばしくすっきりとした味わいで毎日続けやすく、“微糖”はまろやかなコクとやさしい甘さで、初めての方にもおすすめの1杯にリニューアルいたします。

当社は、これからも大人の日々の健康・美容をサポートする飲料として、アーモンドミルクと「アーモンド・ブリーズ(R)」の魅力を発信してまいります。

※1 Circana社/市場シェア（金額ベース）/2024年度

※2 韓国:カンター・ホームパネル、2024年6月までの52週間,L,全容量帯

※3 当社「アーモンド・ブリーズ 微糖 200ｍｌ」対比 」

※4 出典：一般社団法人日本豆乳協会「消費者調査結果（2025）」

※5 牛乳ではありません

※6 100ｍｌ当たり糖質2.5g以下を低糖質としています

※7 100ml当たり糖質0.5g以下を糖質ゼロとしています

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/382_1_4002e15252fb0203e718645657c27927.jpg?v=202603031151 ]- 発売日

2026年4月14日(火)

- 発売地区

全国

- 「アーモンド・ブリーズ」ブランドサイト

https://www.kagome.co.jp/products/brand/almondbreeze/(https://www.kagome.co.jp/products/brand/almondbreeze/)

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター 0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）

- Blue Diamond Growers社（ブルーダイヤモンドグロワーズ社）について

世界最大のアーモンド産地である米国カリフォルニア州に本社を構える世界最大のアーモンド加工販売企業です。約 3,000 軒の契約農家から高品質なアーモンドを調達し、加工して世界に供給しています。同社は 1910 年に農業協同組合として設立されて以来、「アーモンドの恵みを世界中に届ける」という使命を持ち、アーモンド産業の拡大を牽引しています。

- アーモンドミルクブランド「アーモンド・ブリーズ(R)」について

カリフォルニア・アーモンドの本来の美味しさを活かしたすっきりとした甘さが特徴であり、米国アーモンミルク市場において No1 シェア※1のブランドです。現在、北米・欧州・アジア等、世界100 カ国以上の国・地域で販売され、日本では2013年から販売されています。

- ブルーダイヤモンドグロワーズ社との契約の背景及び目的について

当社は、野菜の他、大豆やアーモンドなどの植物性素材も成長領域として注目しており、現在、市場浸透に取り組んでいます。こうした中、日本国内のアーモンドミルク市場は、健康志向や美容意識の高まりなどを背景に年々拡大しており、このトレンドは中長期的に続くと見込んでいます。

このような背景のもと、2024年4月には、アーモンドミルク市場への参入を目的に、世界最大のアーモンド加工販売企業であるブルーダイヤモンドグロワーズ社（以下同社）と同社のアーモンドミルクブランド「アーモンド・ブリーズ(R)」の日本国内における製造・販売に関するライセンス契約を締結しました。当社は同社と同様に、農からの価値形成を強みとする企業であることから、同社が畑や契約農家を大切にする企業姿勢やアーモンドの品質に強いこだわりを持っている点に強く共感しています。「アーモンド・ブリーズ(R)」のおいしさや健康価値、また同社及び契約農家のアーモンドへの想いを多くの生活者にお届けすることで、日本のアーモンドミルク市場において新しい需要を創造できるよう取り組んでいます。