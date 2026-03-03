【BAKERS gonna BAKE】東京たい焼き御三家のひとつ「たいやき わかば」 とコラボレーション！桜がふんわりお花見スコーンサンドなど新作を発売

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）」は、東京たい焼き御三家のひとつ、「たいやき わかば」とコラボレーションした「『たいやき わかば』のお花見スコーンサンド」など新作含む5種を、3月11日（水）～5月12日（火）まで発売します。

◆桜がふんわり香るスコーンに、わかばのあんこ＆もちもち白玉がマッチ

甘みと塩気のバランスが絶妙なわかばのあんこに惚れ込み、2023年から毎年展開している「たいやき わかば」とのコラボレーション。4回目となる今回のコラボレーションでは、新作3種がお目見えします。

メインとなるのは、桜の葉を練り込んだスコーンにわかばのあんこともちもちの白玉をサンドした「『たいやき わかば』のお花見スコーンサンド」。桜の花びら、甘酸っぱい苺をあしらって春らしい味わいに仕上げました。

そのほか、しっとりと焼き上げた「『たいやき わかば』のあんパウンドケーキ」、あんこの粒感と苺のフルーティーな酸味がミルクティーと調和した「アイスハニカムトフィーミルクティー『たいやき わかば』のあんこ＆ストロベリー」も登場します。

◆シグネチャーをアレンジした「たいやき わかば」のあんバタースコーンサンド

ベイカーズ ゴナ ベイクを代表する定番人気のスコーンをアレンジした「あんバタースコーンサンド 『たいやき わかば』のあんこ＆フランス産発酵バター」と、「『たいやき わかば』のあんスコーン」の2種が今年も期間限定で登場します。

たいやき わかば

昭和28年創業。昔より変わらない塩気の効いた奥深い味わいの自家製あんこを使い、一匹ずつ丁寧に焼き上げる“天然物”と呼ばれるたい焼きは、その美味しさで今も昔も多くの人々を魅了し、いつも行列の絶えない名店です。

「たいやき わかば」 コラボスコーン3種

NEW

■商 品 名：「たいやき わかば」のお花見スコーンサンド

■価格：490円（税込）

■販売期間：3月11日（水）～ 5月12日（火）

■販売店舗：全店

桜の葉を練りこんだスコーンに上品な甘みで塩気が効いたわかばのあんこともちもちの白玉、いちごをサンドし、桜の花びらを飾りました。

季節限定

■商 品 名：あんバタースコーンサンド 「たいやき わかば」のあんこ＆フランス産発酵バター

■価格：540円（税込）

■販売期間：3月11日（水）～ 5月12日（火）

■販売店舗：全店

上品な甘みで塩気が効いたわかばのあんこに、クリーミーで軽やかな風味が広がるフランス産発酵バターをサンドしました。

季節限定

■商 品 名：「たいやき わかば」のあんスコーン

■価格：390円（税込）

■販売期間：3月11日（水）～ 5月12日（火）

■販売店舗：全店

上品な甘みで塩気が効いたわかばのあんこをフランス産発酵バターを使用したバタ―ミルクスコーンで包みました。

「たいやき わかば」 コラボケーキ

NEW

■商 品 名：「たいやき わかば」のあんパウンドケーキ

■価格：380円（税込）

■販売期間：3月11日（水）～ 5月12日（火）

■販売店舗：全店

しっとりとしたパウンドケーキに上品な甘みで塩気が効いたわかばのあんことくるみの香ばしさが重なる味わい深いパウンドケーキです。

「たいやき わかば」コラボドリンク

NEW

■商 品 名：アイスハニカムトフィーミルクティー 「たいやき わかば」のあんこ＆ストロベリー

■価格：680円（税込）

■販売期間：3月11日（水）～ 5月12日（火）

■販売店舗：全店

アッサムで淹れたコクのあるミルクティーに、ストロベリーソースを合わせ、ザクザク食感とほろ苦い甘さが魅力のハニカムトフィーと、上品な甘みで塩気が効いたわかばのあんこをトッピングしました。

あんこの粒感とフルーティーないちごの酸味がミルクティーと調和する、甘さと食感のバランスが楽しい一杯。



※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がございます。

■BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）

厳選した素材を使って、丁寧に焼き上げたスコーンは、どれも素朴で味わい深く、何を食べようか迷うほど。日常をちょっと楽しくするスコーンに出会えます。

ベイカーズ ゴナ ベイク 東京ギフトパレット

■ 住 所：東京都千代田区丸の内 1-9-1東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

■ 電話番号：03-6551-2332

■ 営業時間：平日9:30～20:30 土日祝 9:00～20:30

■ 定 休 日：施設に準じる

■ 業態：工房一体型スコーン専門店（テイクアウトショップ）

ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道

■ 住 所：東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内

■ 電話番号：03-6447-1631

■ 営業時間：10:00～21:00

■ 定 休 日：施設に準じる

■ 業態：スコーン専門店（テイクアウトショップ）

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious! 美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。

コーポレートサイト https://www.ivy-company.jp/