【福島日産】「フクニチャージ祭」第三弾情報解禁！ステージイベント・フクニチャージマン企画・番組コラボがついに公開

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、2026年3月7日（土）開催予定の「フクニチャージ祭2026」において、イベント内容の第三弾情報を公開いたしました。

本イベントは、地域・家族・未来をつなぐ体験型イベントとして企画されており、今回の発表では“ステージコンテンツ”“象徴企画”“メディア連携”といった中核コンテンツが明らかになります。

ステージコンテンツ、ついに公開！

お子さまから大人まで楽しめるステージ企画として、大人気キャラクターショーの開催が決定しています。

フクニチャージ祭2026 :https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/info/fair/fukunicharge_fes2026.html※詳細は特設ページをご確認ください

フクニチャージマン企画、始動

本イベント名とリンクした「フクニチャージマン」に関連した特別企画として、

- フクニチャージ飯、解禁。オリジナルコラボフードの販売- フクニチャージマン役 板橋駿谷 さんによるトークショー

の開催が決定いたしました。

【プロフィール】

板橋駿谷（いたばし しゅんや） 福島県須賀川市出身

1984 年 7 月 1 日生まれ

(出演)

NHK 漂流兄妹～理科の知識で大脱出!?～ など

サタふくコラボ企画

福島でおなじみの情報番組「サタふく」出演者と、EV GARDEN ふくしま内 のイタリアンレストラン「Tuttino Kitchen」がコラボメニュー開発！

2月28日（土）の放送で紹介されたコラボメニューは当日、会場内の「Tuttino Kitchen」キッチンカーで販売いたします。

和の食材が大変身をとげたメニューを、ぜひ会場でお召し上がりください。

- 春菊ジェノベーゼのガーリックトースト 500円- えのきの豆乳ポタージュ梅肉添え 500円- 焼きおにぎりピッツァ 600円

※価格はすべて税込

※写真は開発時のもののため、当日のメニューとは異なる場合がございます

春菊ジェノベーゼのガーリックトーストえのきの豆乳ポタージュ梅肉添え焼きおにぎりピッツァ

スタンプラリーの実施が決定

会場内の各体験を巡るスタンプラリーでは、一弾のリリースでお知らせした体験コンテンツのうち、KANEYOグループの体験コンテンツを5つ以上体験された方に、福島日産オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。楽しみながら会場を巡り、自然とイベントの魅力を体感できる仕掛けとなっています。

日産のクルマが大集合したオリジナルトートバッグ

そのほかのステージコンテンツや飲食出店情報などは、特設ページをご確認ください。

フクニチャージ祭2026 :https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/info/fair/fukunicharge_fes2026.html

本イベントは、幅広い世代の皆さまにお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しております。ここでしか味わえない体験を、ぜひ会場でお楽しみください。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：福島県内に41店舗 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）

＜ 企業メッセージ ＞

創業以来、自動車販売とサービスで福島県の皆様に安心のカーライフを提供してきました。目指すはカーディーラーを超えた、社会にとって本当の存在価値。人口減少、少子高齢化、過疎、再生可能なクリーンエネルギー社会、SDGs、災害対策、そして復興。地域が抱える様々な課題解決は簡単ではありません。変化が起きるのを待つのではなく、変化を起こす私たちになる。そのために、時代にしなやかに。地域に柔軟に。いち、はやく。