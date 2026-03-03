【新門司港発】５５歳以上限定！片道から利用OK!４月乗船のお得な「東京九州フェリースプリングチケット」発売開始！
2026年4月1日乗船～4月20日乗船まで
横須賀港発商品もございます。
WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
桜花爛慢の季節を迎える４月、東京九州フェリーより4月乗船・５５歳以上限定のお得な商品が発売いたしました。
片道乗船券に、マルチクーポン4,000円分が付いたお得な商品となっております。
気軽に自由に、船旅で関東へ遊びに行きませんか。
♦東京九州フェリー
利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」
船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。
一部日程は、新日本海フェリー「すずらん」にて運航予定です。
船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）
お一人様1ベッド
下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保
※追加代金で等級変更も可能です。
（一部、除外等級あり）
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
♦旅行商品について
東京九州フェリースプリングチケット【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金
2026年4月1日乗船～4月20日乗船まで
おひとり様 １４,０００円(税込)
乗用車(5Ｍ未満)１台+運転手1名様 ４０,０００円(税込)
旅行代金に含まれるもの
東京九州フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）
船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分
添乗員は同行しません。
バイク・自転車の追加はできません。
横須賀港発商品もございます。
最少催行人員 1名様
お申込み期日
ヴィーナストラベルホームページより
WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://tqf.co.jp/