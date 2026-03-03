【新門司港発】５５歳以上限定！片道から利用OK!４月乗船のお得な「東京九州フェリースプリングチケット」発売開始！

株式会社ＳＨＫライン


桜花爛慢の季節を迎える４月、東京九州フェリーより4月乗船・５５歳以上限定のお得な商品が発売いたしました。


片道乗船券に、マルチクーポン4,000円分が付いたお得な商品となっております。


気軽に自由に、船旅で関東へ遊びに行きませんか。


♦東京九州フェリー

利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」


船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。


一部日程は、新日本海フェリー「すずらん」にて運航予定です。



東京九州フェリー（イメージ）


船室・ツーリストA（イメージ）

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）


お一人様1ベッド


下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保


※追加代金で等級変更も可能です。


（一部、除外等級あり）





船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。





船内・レストラン/有料　（イメージ）


船内・レストラン/有料　（イメージ）

船内・プラネタリウム（イメージ）

♦旅行商品について

商品名
　東京九州フェリースプリングチケット【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金


　2026年4月1日乗船～4月20日乗船まで
　おひとり様 １４,０００円(税込)


　乗用車(5Ｍ未満)１台+運転手1名様 ４０,０００円(税込)



旅行代金に含まれるもの
　東京九州フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）
　船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分
添乗員は同行しません。


バイク・自転車の追加はできません。


横須賀港発商品もございます。
最少催行人員 1名様
お申込み期日　


　ヴィーナストラベルホームページより


　WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
　
同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://tqf.co.jp/