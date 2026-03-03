観戦・レジャーのお供に！だしを味わうお弁当　東京ドーム限定「にんべん だしわっぱ飯」ほか　3月5日（木）より東京ドームで限定販売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、東京ドーム（東京都文京区後楽1-3-61）にて、限定弁当「にんべん だしわっぱ飯」と「にんべん 四季弁当～春～」を2026年3月5日（木）より販売いたします。だしわっぱ飯や四季弁当は、“うま味のある、上質な食事を。”をコンセプトに、旬の食材にかつお節だしをきかせた商品を提供している惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」の定番商品です。今回「にんべん だしわっぱ飯」にはさけのだし焼きや和風ぽてとサラダなどを、「にんべん 四季弁当～春～」にはたけのこや桜えびなど春の素材を使いました。だしの旨みをバランスよく楽しめる、観戦やレジャーにぴったりのお弁当です。

にんべん だしわっぱ飯 1,300円（税込）

さけのだし焼きや豚角煮・鶏照焼・野菜の煮物等、多彩なおかずを詰め合わせたお弁当です。東京ドーム限定で人気の和風ぽてとサラダ（いぶりがっこ）をトッピングしました。

販売期間：2026年3月5日（木）～

にんべん 四季弁当～春～ 1,200円(税込)

たけのこを乗せただし炊き込みご飯に、桜えび入りのだし餡をたっぷりとかけた豆腐ハンバーグや、菜の花のからし和えなどだしをきかせたおかずを詰め合せた春季限定のお弁当です。

※季節ごとに販売内容が変更になります。

3月～5月：春、6月～8月：夏、9月～11月：秋

■販売店舗

東京ドーム場内

■だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」

「一汁旬菜 日本橋だし場」は、だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてにんべんが2010年にオープンした「日本橋だし場」が手掛けるだしの惣菜専門店です。“うま味のある、上質な食事を。”をコンセプトにした新業態で、和のジャンルにとらわれないかつお節だしのきいたお弁当や惣菜を取り扱っています。

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。